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МЧС запретило размещать на фасадах зданий «изделия из горючего текстиля»

26.11.2020 13:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство по чрезвычайным ситуациям запретило размещать на фасадах зданий «изделия из горючего текстиля».

Это предусмотрено постановлением № 39 от 6 октября, опубликованным 26 ноября на Национальном правовом интернет-портале и вступающем в ситлу 27 ноября.

Документом внесены дополнения и изменения в постановление МЧС № 13 от 25 марта, которым утверждены правила пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений.

МЧС запретило размещать на фасадах зданий «изделия из горючего текстиля»

Правилами теперь запрещено «размещать на фасадах, крышах и (или) наружных поверхностях выступающих частей зданий (терраса, крыльцо, ступени и другие) изделия из горючего текстиля, не предусмотренные проектной документацией, за исключением случаев, установленных законодательством».

Установлено требование «не оставлять без присмотра зажженные свечи, работающие теплогенерирующие аппараты, курить табачные изделия в кровати, а также выбрасывать их и спички непотушенными, в том числе из оконных проемов, с балконов жилых домов, в стволы мусоропроводов, мусорные контейнеры, баки, урны на придомовой территории».

Кроме это, «въезды (выезды), дороги, подъезды к жилым домам и пожарным гидрантам должны содержаться в состоянии, обеспечивающем свободный подъезд пожарной аварийно-спасательной техники».

За невыполнение правил грозит административная ответственность до 30 базовых величин (до 810 рублей).

Стоит отметить, что уже несколько месяцев на жилых домах в Минске и других городах страны жители регулярно вывешивают бело-красно-белые флаги, которые власти снимают в том числе с помощью сотрудников МЧС.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство по чрезвычайным ситуациям запретило размещать на фасадах зданий «изделия из горючего текстиля». Это предусмотрено постановлением № 39 от 6 октября,...
 
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