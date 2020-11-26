В Минске мужчина напал на таксиста, ударил ножом милиционера и получил пулю в ногу

Источник материала: Tut.by

В Минске мужчина напал на таксиста и милиционера, сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел 26 ноября, около 04.00. В милицию позвонил таксист и сообщил, что возле дома № 8 наулице Малинина незнакомец, угрожая ножом, отобрал у него мобильный телефон и пачку сигарет. К месту выехала группа задержания Департамента охраны МВД, а заявитель направился за обидчиком. Милиционеры и потерпевший встретились на улице Крупской возле круглосуточного магазина, куда зашел предполагаемый злоумышленник.

— На выходе из ночника мужчину остановили. В ответ он ударил сотрудника предметом, похожим на нож, и намеревался скрыться. На неоднократные требования бросить нож нападавший не реагировал и угрожал расправой. В итоге после многочисленных предупреждений милиционер выстрелил из автомата в воздух, а затем и в ногу нападавшего, — рассказали в МВД.

Мужчину госпитализировали. В ближайшее время его действиям следователи дадут правовую оценку по фактам нападения на таксиста и угрозы применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Также установлено, что накануне подозреваемый повредил автомобиль в Ленинском районе столицы, за что в его отношении возбуждено уголовное дело за хулиганство. В 2018 году он был осужден за причинение ножевого ранения сотруднику ГАИ.