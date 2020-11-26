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Джей Ло шокировала поклонников новой обнаженной обложкой. 51-летняя звезда выглядит сногсшибательно

26.11.2020 13:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня Дженнифер Лопес презентует новый сингл In The Morning. Вероятно, зажигательная песня станет саундтреком к комедии Marry Me, где Джей Ло играет главную роль. Ленту обещают выпустить в начале 2021 года. По сюжету популярная певица перед свадьбой узнает, что ее жених-рокер изменял ей. Прямо во время выступления она просит первого попавшегося на глаза мужчину, учителя математики, жениться на ней.

Поклонники певицы ждут премьеры трека и фильма, а пока заполнили инстаграм звезды восторженными комментариями. Дело в том, что 51-летняя звезда поделилась обложкой сингла — на ней Джей Ло полностью обнажена и демонстрирует безупречную физическую форму. Даже со скидкой на ретушь, результат впечатляет.

О секретах безупречной фигуры Дженнифер мы уже рассказывали, но напомним основные тезисы (увы, там только пахота и никакого волшебства).

Джей Ло отказалась от мяса животных, жареного и сладостей. Съесть порцию мороженого или печенье она позволяет себе только в праздники. Абсолютных табу три: любой алкоголь, кофе и сигареты.

Ну а главными причинами того, что она так же хороша, как и 30 лет назад, актриса и певица считает:

  • рацион, который включает в себя большое количество овощей, рыбы и обязательные 1,5 литра воды;

  • восьмичасовой сон. Джей Ло признается, что в период гастролей этот пункт становится невозможен — и тогда отражение в зеркале ее не радует;

  • сочетание силовых тренировок с тренером и специальных дыхательных практик йоги.

 
 
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Поклонники певицы ждут премьеры трека и фильма, а пока заполнили инстаграм звезды восторженными комментариями. Дело в том, что 51-летняя звезда поделилась обложкой...
 
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