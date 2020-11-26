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Джей Ло шокировала поклонников новой обнаженной обложкой. 51-летняя звезда выглядит сногсшибательно
Источник материала: Tut.by
Сегодня Дженнифер Лопес презентует новый сингл In The Morning. Вероятно,
Поклонники певицы ждут премьеры трека и фильма, а пока заполнили инстаграм звезды восторженными комментариями. Дело в том, что 51-летняя звезда поделилась обложкой сингла — на ней Джей Ло полностью обнажена и демонстрирует безупречную физическую форму. Даже со скидкой на ретушь, результат впечатляет.
О секретах безупречной фигуры Дженнифер мы уже рассказывали, но напомним основные тезисы (увы, там только пахота и никакого волшебства).
Джей Ло отказалась от мяса животных, жареного и сладостей. Съесть порцию мороженого или печенье она позволяет себе только в праздники. Абсолютных табу три: любой алкоголь, кофе и сигареты.
Ну а главными причинами того, что она так же хороша, как и 30 лет назад, актриса и певица считает:
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Поклонники певицы ждут премьеры трека и фильма, а пока заполнили инстаграм звезды восторженными комментариями. Дело в том, что 51-летняя звезда поделилась обложкой...
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