ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Звезда хита «Шчучыншчына» и другие музыканты выступят на бесплатном концерте в Re:﻿Public

26.11.2020 13:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Звезда хита «Шчучыншчына» Елена ЖелудОк, Светлана Бень, группа «РСП» и другие белорусские музыканты выступят на фестивале «Музыка побач» 27 ноября в клубе Re:Public. Вход свободный, но из-за пандемии организаторы готовы принять всего 200 гостей.


Светлана Бень. Фото: TUT.BY

В эту пятницу, 27 ноября, в Re:Public пройдет музыкальный фестиваль «Музыка побач». Участниками феста станут группы «РСП», Krama, Змитер Войтюшкевич, Светлана Бень, Олег Хоменко, Елена ЖелудОк и авторы YouTube-канала «ЧинЧинЧенэл». Концерт пройдет в знак солидарности с артистами, которые сейчас не могут выйти на сцену. Вход на фестиваль свободный, но нужно зарегистрироваться. Музыкантов можно поддержать на этой площадке.

По эпидемиологическим причинам на концерт смогут попасть всего 200 человек, при том, что клуб вмещает около тысячи гостей. На входе будут замерять температуру, будет предусмотрен масочный режим и антисептики. Тех, кто чувствует себя заболевшим, просят остаться дома.

Когда: 27 ноября, 19.00
Где: Re:Public
Сколько: бесплатно, но нужно зарегистрироваться (мест всего 200)

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звезда хита «Шчучыншчына» Елена ЖелудОк, Светлана Бень, группа «РСП» и другие белорусские музыканты выступят на фестивале «Музыка побач» 27 ноября в клубе Re: Public....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Волковысском районе пьяный мужчина выломал столб и бил им проезжавшие автомобили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика