Звезда хита «Шчучыншчына» и другие музыканты выступят на бесплатном концерте в Re:﻿Public

Источник материала: Tut.by

Звезда хита «Шчучыншчына» Елена ЖелудОк, Светлана Бень, группа «РСП» и другие белорусские музыканты выступят на фестивале «Музыка побач» 27 ноября в клубе Re:Public . Вход свободный, но из-за пандемии организаторы готовы принять всего 200 гостей.



Светлана Бень. Фото: TUT.BY

В эту пятницу, 27 ноября, в Re:Public пройдет музыкальный фестиваль «Музыка побач». Участниками феста станут группы «РСП», Krama, Змитер Войтюшкевич, Светлана Бень, Олег Хоменко, Елена ЖелудОк и авторы YouTube-канала «ЧинЧинЧенэл». Концерт пройдет в знак солидарности с артистами, которые сейчас не могут выйти на сцену. Вход на фестиваль свободный, но нужно зарегистрироваться . Музыкантов можно поддержать на этой площадке .

По эпидемиологическим причинам на концерт смогут попасть всего 200 человек, при том, что клуб вмещает около тысячи гостей. На входе будут замерять температуру, будет предусмотрен масочный режим и антисептики. Тех, кто чувствует себя заболевшим, просят остаться дома.

Когда: 27 ноября, 19.00

Где: Re:Public

Сколько: бесплатно, но нужно зарегистрироваться (мест всего 200)