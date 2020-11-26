|
Звезда хита «Шчучыншчына» и другие музыканты выступят на бесплатном концерте в Re:Public
Источник материала: Tut.by
Звезда хита «Шчучыншчына» Елена ЖелудОк, Светлана Бень, группа «РСП» и другие белорусские музыканты выступят на фестивале
В эту пятницу, 27 ноября, в Re:Public пройдет музыкальный фестиваль «Музыка побач». Участниками феста станут группы «РСП», Krama, Змитер Войтюшкевич, Светлана Бень, Олег Хоменко, Елена ЖелудОк и авторы YouTube-канала «ЧинЧинЧенэл». Концерт пройдет в знак солидарности с артистами, которые сейчас не могут выйти на сцену. Вход на фестиваль свободный, но нужно
По эпидемиологическим причинам на концерт смогут попасть всего 200 человек, при том, что клуб вмещает около тысячи гостей. На входе будут замерять температуру, будет предусмотрен масочный режим и антисептики. Тех, кто чувствует себя заболевшим, просят остаться дома.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звезда хита «Шчучыншчына» Елена ЖелудОк, Светлана Бень, группа «РСП» и другие белорусские музыканты выступят на фестивале «Музыка побач» 27 ноября в клубе Re: Public....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)