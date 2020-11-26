|
В Волковысском районе пьяный мужчина выломал столб и бил им проезжавшие автомобили
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый мужчина повредил три автомобиля в Волковысском районе. Об этом
Инцидент произошел 20 ноября. Нетрезвый 40-летний мужчина шел по трассе Гродно — Ружаны — Ивацевичи. Около деревни Мачулино он выломал фрагмент дорожного столба и повредил им три проезжавших мимо автомобиля.
Когда к месту вызова приехали сотрудники ГАИ, мужчина выяснял отношения с владельцами поврежденных авто. Его доставили в райотдел. При беседе с милиционерами он хорошо помнил, что совершил. Свой поступок он объяснил плохим настроением.
По факту хулиганства действиям мужчины дана правовая оценка. Сумма причиненного им ущерба составляет 599 белорусских рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По факту хулиганства действиям мужчины дана правовая оценка. Сумма причиненного им ущерба составляет 599 белорусских рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)