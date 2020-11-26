В Волковысском районе пьяный мужчина выломал столб и бил им проезжавшие автомобили

Источник материала: Tut.by

Нетрезвый мужчина повредил три автомобиля в Волковысском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УВД.

Инцидент произошел 20 ноября. Нетрезвый 40-летний мужчина шел по трассе Гродно — Ружаны — Ивацевичи. Около деревни Мачулино он выломал фрагмент дорожного столба и повредил им три проезжавших мимо автомобиля.

Когда к месту вызова приехали сотрудники ГАИ, мужчина выяснял отношения с владельцами поврежденных авто. Его доставили в райотдел. При беседе с милиционерами он хорошо помнил, что совершил. Свой поступок он объяснил плохим настроением.

По факту хулиганства действиям мужчины дана правовая оценка. Сумма причиненного им ущерба составляет 599 белорусских рублей.