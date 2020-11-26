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В Волковысском районе пьяный мужчина выломал столб и бил им проезжавшие автомобили

26.11.2020 13:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нетрезвый мужчина повредил три автомобиля в Волковысском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УВД.

Инцидент произошел 20 ноября. Нетрезвый 40-летний мужчина шел по трассе Гродно — Ружаны — Ивацевичи. Около деревни Мачулино он выломал фрагмент дорожного столба и повредил им три проезжавших мимо автомобиля.

Когда к месту вызова приехали сотрудники ГАИ, мужчина выяснял отношения с владельцами поврежденных авто. Его доставили в райотдел. При беседе с милиционерами он хорошо помнил, что совершил. Свой поступок он объяснил плохим настроением.

По факту хулиганства действиям мужчины дана правовая оценка. Сумма причиненного им ущерба составляет 599 белорусских рублей.

 
Теги: Гродно
 
 
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По факту хулиганства действиям мужчины дана правовая оценка. Сумма причиненного им ущерба составляет 599 белорусских рублей.
 
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