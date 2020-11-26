На трассе под Минском замечена машина, похожая на немецкий танк. Разобрались, что это

Источник материала: Tut.by

В Сети появилось сделанное под Минском фото тягача, который перевозит гусеничную машину с нарисованным немецким крестом (как у бронетехники вермахта в годы Второй мировой). 42.TUT.BY разобрался, что это за машина, и куда ее везут.



Фото: Instagram

Сегодня утром на трассе M1 заметили тягач, перевозящий машину, напоминающую немецкий средний танк Panzerkampfwagen III или Pz.Kpfw.III. Сзади на машине нарисован «балкенкройц» — стилизация тевтонского креста и креста святого Николая, служившая опознавательным знаком техники вермахта.

Машина ехала в сторону Борисова — читатели интересуются, что именно военная техника времен Великой Отечественной делает на белорусских дорогах сейчас.

Присмотревшись, мы заметили, что перед нами точно не оригинальный Pz.Kpfw.III. На кадре хорошо видны катки боевой машины, и они мало напоминают ходовую часть немецкой «тройки».



Фото: wikipedia.org

Таких танков в Беларуси вообще очень мало — например, настоящий Pz.Kpfw.III в его командно-штабной версии с муляжом орудия стоит на Буйничском поле под Могилевом.

Зато ходовая часть очень напоминает таковую у советских БМП-1 и машин, сделанных на их базе. Таким образом, вероятнее всего, на снимке сделанная уже в наши дни реплика немецкого танка. Белорусские реставраторы неплохо умеют делать такие машины, например, в 2014 году на «Линии Сталина» Pz.Kpfw.III сделали из передвижного разведывательного пункта ПРП-3 на базе все той же БМП-1.

Судя по тому, что машину засняли на М1 под Минском, мы предположили, что «тройку» могли везти в сторону Смолевичей — там находится натурная площадка киностудии «Беларусьфильм», где периодически проходят съемки боевых сцен. Так как фильмы о Великой Отечественной снимают часто, наличие реплик танков там вполне обычное дело.

За комментарием мы обратились к сотрудникам «Беларусьфильма». Там нам подтвердили, что боевую машину везли именно на площадку киностудии. В частности, сейчас там снимаются батальные сцены исторического узбекского фильма «Наследие» режиссера и сценариста Хилола Насимова.

Какой именно танк изображает реплика

Какую именно версию «тройки» изображает реплика, непонятно. Вероятно, это Pz. III Ausf. J. К 1941 году именно Pz. III был самым массовым средним танком в панцерваффе. В серию версию J запустили перед вторжением в СССР, весной 1941 года.

Французская кампания 1940 года хоть и закончилась сокрушительной победой Рейха, но показала, что средние немецкие танки отлично пробиваются современными орудиями даже в лоб — после чего лобовую броню машины сильно нарастили. А вот пушку оставили на первых порах старую — сравнительно короткоствольное орудие KwK 38 калибром 50 мм.

Боевое крещение Pz. III Ausf. J приняли в операции «Барбаросса» — и тут же в полной мере показали и свои преимущества, и недостатки. Возросшая толщина лобовой брони позволяла не бояться основного противотанкового орудия Красной армии, знаменитой «сорокапятки». А вот против Т-34 и КВ «трешки» версии J показали себя на первых порах посредственно — броня не держала 76-мм снаряды, а пушка пробивала броню новых советских танков всего с 200 метров.

Как только появилась возможность, новые Pz. III Ausf. J стали спешно перевооружать на новые орудия — сравнительно длинноствольные KwK 39. Танки с такими пушками пошли в серию уже ко времени битвы под Москвой, в конце 1941 года. Такие машины смогли уже более-менее уверенно бороться с «тридцатьчетверками» и КВ.

Версия Pz. III Ausf. J продержалась в производстве до середины 1942 года, затем ее сменили более современные машины.