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Лицо Лукашенко, когда Лавров ему передавал «привет» от Путина - фотофакт

26.11.2020 13:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

24 ноября в Минске состоялась анонсированная встреча Александра Лукашенко с главой МИД России, который привез белорусскому правителю «привет» от Владимира Путина.

Лицо Лукашенко, когда Лавров ему передавал «привет» от Путина - фотофакт

Фото с этой встречи выложил в Сеть Телеграм-канал Пул Первого

В ходе беседы Сергей Лавров заявил, что российская сторона привержена договоренностям, достигнутым в ходе саммита 14 сентября в Сочи.

Лицо Лукашенко, когда Лавров ему передавал «привет» от Путина - фотофакт

Фото со встречи Путина и Лукашенко в Сочи. Фото: ОНТ

И напомнил про договоренности:

«Вы выступили с целым рядом инициатив, которые, я считаю, очень важны для белорусского общества. Как президент Путин не раз подчеркивал: мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись, если что-то можем сделать в их поддержку — мы всегда открыты для этого, - сказал глава МИД России.


Лицо Лукашенко, когда Лавров ему передавал «привет» от Путина - фотофакт

Сергей Лавров. Фото: Пул Первого

Ранее в четверг состоялась встреча тет-а-тет Лаврова с главой белорусского МИДа Владимиром Макеем.

Как писал UDF.BY, эксперты полагают, что глава внешнеполитического ведомства России привез для Александра Лукашенко в Минск «привет» от Владимира Путина. Якобы, белорусский правитель «сорвался с цепи» и перестал выполнят взятые на себя обязательства по выводу страны из политического кризиса.

В частности, речь идет о проведении конституционной реформы и объявлении досрочных президентских выборов.
 
Теги: Минск
 
 
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Судя по всему, белорусский правитель оказался загнан в ловушку.
 
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