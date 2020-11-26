Источник материала: UDF

Фото с этой встречи выложил в Сеть Телеграм-канал Пул Первого

Фото со встречи Путина и Лукашенко в Сочи. Фото: ОНТ

«Вы выступили с целым рядом инициатив, которые, я считаю, очень важны для белорусского общества. Как президент Путин не раз подчеркивал: мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись, если что-то можем сделать в их поддержку — мы всегда открыты для этого, - сказал глава МИД России.

Сергей Лавров. Фото: Пул Первого

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лицо Лукашенко, когда Лавров ему передавал «привет» от Путина - фотофакт Судя по всему, белорусский правитель оказался загнан в ловушку.