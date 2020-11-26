|
Лицо Лукашенко, когда Лавров ему передавал «привет» от Путина - фотофакт
Источник материала: UDF24 ноября в Минске состоялась анонсированная встреча Александра Лукашенко с главой МИД России, который привез белорусскому правителю «привет» от Владимира Путина.
Фото с этой встречи выложил в Сеть Телеграм-канал Пул Первого
В ходе беседы Сергей Лавров заявил, что российская сторона привержена договоренностям, достигнутым в ходе саммита 14 сентября в Сочи.
Фото со встречи Путина и Лукашенко в Сочи. Фото: ОНТ
И напомнил про договоренности:
«Вы выступили с целым рядом инициатив, которые, я считаю, очень важны для белорусского общества. Как президент Путин не раз подчеркивал: мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись, если что-то можем сделать в их поддержку — мы всегда открыты для этого, - сказал глава МИД России.
Сергей Лавров. Фото: Пул Первого
Ранее в четверг состоялась встреча тет-а-тет Лаврова с главой белорусского МИДа Владимиром Макеем.
Как писал
В частности, речь идет о проведении конституционной реформы и объявлении досрочных президентских выборов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судя по всему, белорусский правитель оказался загнан в ловушку.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)