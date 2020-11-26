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Полтора года «химии» и тысяча рублей ущерба. Приговор за оскорбление начальника минского ОМОНа Дмитрия Балабы (видео)

26.11.2020 13:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня суд Фрунзенского района Минска вынес приговор по уголовному делу об оскорблении представителя власти. Это уголовная статья №369. Мужчина написал на объявлении у подъезда оскорбления в адрес Дмитрия Балабы, командира столичного ОМОНа. Итог — полтора года в исправучреждении открытого типа и тысяча рублей компенсации в адрес потерпевшего, сообщает пресс-служба Верховного суда.

«Обвиняемый Т., действуя умышленно, посягая на авторитет, честь и достоинство представителя власти, в период времени с 21:00 часов по 22:30 часов 26 сентября 2020 года, находясь по ул. Скрипникова в г. Минске, имея умысел на публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, а именно сотрудника органов внутренних дел — командира отряда особого назначения ГУВД Мингорисполкома полковника милиции Б., с использованием гелевой ручки на листовках с объявлениями и записями, находящихся на информационном стенде у входной двери подъезда дома потерпевшего Б., учинил ряд надписей, содержащих негативную оценку Б., имеющих ненормативную форму речевого выражения, рассматриваемых как недопустимые, некорректные, неуважительные, унижающие честь и достоинство, тем самым публично оскорбил сотрудника органов внутренних дел Б. в связи с выполнением им служебных обязанностей», — говорится в релизе пресс-службы.

Суд постановил, что указанными действиями обвиняемый причинил ущерб чести, достоинству сотрудника органов внутренних дел, подорвал престиж управленческой деятельности в государстве, осуществляемой сотрудниками органов внутренних дел.

«Приговором суда обвиняемый признан виновным в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, и на основании ст. 369 УК ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Приговором суда с обвиняемого Т. в пользу потерпевшего Б. в счет возмещения морального вреда взыскана 1000 рублей», — говорится на сайте Верховного суда.

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Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня суд Фрунзенского района Минска вынес приговор по уголовному делу об оскорблении представителя власти. Это уголовная статья №369. Мужчина написал на...
 
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