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Кандалы подключили к компьютеру. Они не отпустят, пока не отожмешься

26.11.2020 13:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Ютубер» I Made This придумал для себя мотивационные кандалы. Они не позволяют ему хитрить во время отжиманий. С помощью камеры и щепотки машинного обучения кандалы знают, сколько настоящих отжиманий сделал блогер. А потому не отпустят до тех пор, пока не будут проделаны все положенные.

Количество отжиманий, справедливости ради, блогер задает сам. «Этот робот делает вашу жизнь сложнее. Он выглядит как дерьмо, но и работает как дерьмо», — замечает блогер.

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«Ютубер» I Made This придумал для себя мотивационные кандалы. Они не позволяют ему хитрить во время отжиманий. С помощью камеры и щепотки машинного обучения кандалы...
 
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