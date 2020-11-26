Кандалы подключили к компьютеру. Они не отпустят, пока не отожмешься

Источник материала: Onliner

«Ютубер» I Made This придумал для себя мотивационные кандалы. Они не позволяют ему хитрить во время отжиманий. С помощью камеры и щепотки машинного обучения кандалы знают, сколько настоящих отжиманий сделал блогер. А потому не отпустят до тех пор, пока не будут проделаны все положенные.

Количество отжиманий, справедливости ради, блогер задает сам. «Этот робот делает вашу жизнь сложнее. Он выглядит как дерьмо, но и работает как дерьмо», — замечает блогер.