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Настойки за 4 рубля и живая балканская музыка. На Интернациональной открылся бар Red Head

26.11.2020 13:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Не так давно на барной карте Минска появилось еще одно заведение — Red Head. Оно впервые открыло свои двери 13 ноября, потому что его создатели верят в магию цифр. А еще в то, что смогут переманить гостей из других точек балканскими мотивами, авторскими настойками за 4 рубля и выше и скидками, которые можно заработать, играя в кости.

Заходя внутрь, попадаешь в уникальное пространство, в котором смешались эклектика стимпанка, модерн, ар-деко. Дизайн разрабатывал Антон Шаппо, ранее работавший над интерьером небезызвестных El Pushka, Butleger, CO2. Он попытался воссоздать здесь атмосферу заброшенного театра, затерявшегося где-то между Новым Орлеаном и Парижем начала XX века. Сцена, лестница, красивые дамы с мундштуками, окутанные дымом, и вот это вот все.



Чтобы создать атмосферу бесконечного праздника, в баре будет звучать балканская музыка, фолк-рок и джипси-панк.

— В Беларуси нет ни одной группы, играющей балканскую музыку живьем. Поэтому нам долго пришлось искать ребят, которые согласились переделать свой репертуар под нашу концепцию, — рассказывает арт-директор Red Head Алексей Шаповалов.



Заведение делает упор на авторские настойки. Каждая из них — это микс нескольких натуральных ингредиентов, к которым подбирается еще и своя закуска. Например, к настойке из смородины и базилика подается рваная утка, бриошь и луковый джем, а к копченой текиле вперемешку с лемонграссом порекомендуют острый сыр в меду, оливку и вяленый томат.

Настойки за 4 рубля и живая балканская музыка. На Интернациональной открылся бар Red Head

При заказе сета из 12 настоек вам предложат попробовать еще и секретную 13-ю. Она самая сложная в приготовлении. Ее рецепт не раскрывается, но обещают, что даже подача напитка будет интересной.

Настойки за 4 рубля и живая балканская музыка. На Интернациональной открылся бар Red Head

Цены здесь средние, потому что «завышать их в наше время не совсем этично». Настойки — от 4 руб., коктейли — от 12 руб., закуски — от 4—5 руб. Но если и эти цифры покажутся вам астрономическими, вы можете сыграть в игру и, если удача на вашей стороне, получить скидку. Правда, в чем именно заключается игра и какие у нее правила, владельцы умалчивают, снова добавляя интригу.

Настойки за 4 рубля и живая балканская музыка. На Интернациональной открылся бар Red Head

Бар рассчитан на 40—50 мест. Находится по адресу Интернациональная, 25а.

 
Теги: Минск
 
 
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Не так давно на барной карте Минска появилось еще одно заведение — Red Head. Оно впервые открыло свои двери 13 ноября, потому что его создатели верят в магию цифр. А еще в...
 
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