«Уменьшение числа предложений приведет к возврату во времена произвола по примеру „Саши 63 рубля“»: перевозчики высказались о возможных изменениях в сфере такси

Источник материала: Onliner Кажется, никто с уверенностью не скажет, чего ждать рынку пассажирских перевозок в Беларуси, каким будет такси в обозримом будущем. Кто-то этого попросту не знает, а если кто и знает — хранит молчание. Немало шума еще недавно было вокруг проекта указа «О некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров», под обоснованием необходимости которого стоит подпись министра транспорта и коммуникаций. В министерстве факт существования такого проекта признали, однако от комментариев отказались, пояснив, что это рабочий документ, который проходит этап обсуждения на уровне госорганов. Госорганы также хранят молчание по поводу каких-либо итогов этих обсуждений, и судьба проекта остается неизвестной. На этом фоне активно обмениваются мнениями игроки рынка. Они законы не принимают, иной раз их даже не приглашают к обсуждению, но именно им по принятым другими законам потом жить и работать.

В начале ноября Ассоциация перевозчиков и диспетчеров такси провела встречу заинтересованных лиц в формате открытого микрофона. Перевозчики делились мнениями относительно будущего всего сегмента, а также о содержащихся в известном проекте указа изменениях. Основные заключения по итогам этого общения были скомпилированы и, насколько известно Onliner, направлены в Министерство транспорта и коммуникаций.

Мы полагаем, что, так же как и перевозчики, в возможных изменениях рынка такси заинтересованы потребители услуги, то есть те, кто пользуется такси, пассажиры. Поэтому, раз уж ощущается дефицит официальной информации о возможных изменениях, мы продолжаем держать наших читателей в курсе того, как развивается дискуссия. Так к чему же пришли перевозчики в рамках открытого микрофона?





Привлечение водителей перевозчиками только на основании трудовых договоров

Это одно из возможных изменений, которое содержится в упомянутом проекте указа , с которым наши читатели уже знакомы.

«Автомобильные перевозки пассажиров выполняются на постоянной основе. Для выполнения автомобильных перевозок пассажиров перевозчик должен привлекать водителей, состоящих с ним в трудовых отношениях. Привлечение водителей на основании гражданско-правовых договоров является недопустимым», — говорится в обосновании проекта указа, подписанном министром транспорта и коммуникаций.

Что об этом думают перевозчики? Вот некоторые мысли, прозвучавшие в рамках открытого микрофона.

«Водители не смогут иметь более гибкие условия для заработка и подработки, а перевозчики не смогут оперативно реагировать на текучку кадров. Кадровая документация, непосредственное ознакомление работников с приказами и другими документами усложнит жизнь работников и нанимателя».

«Ограничения в виде трудового договора приведут к лишению дополнительного заработка большого числа граждан и уходу некоторых из них в нелегальную часть рынка».





Кстати, не ясно при этом, как быть с доплатами за работу в ночное время. Это предусмотрено действующим законодательством, однако не все перевозчики готовы к таким расходам.

«Большое число водителей рассматривают сферы деятельности такси как дополнительный заработок в свободное от основной работы время, без привязки к жесткому графику. Ограничения в виде трудового договора приведут к лишению дополнительного заработка большого числа граждан и уходу некоторых из них в нелегальную часть рынка. Это отразится как на интересах государства (неуплата налогов и повышение социальной напряженности в обществе из-за отсутствия возможностей зарабатывать), так и пассажиров: уменьшение числа предложений со стороны перевозчиков приведет к возврату во времена произвола по примеру „Саши 63 рубля“».

Многие вспомнят эту нашумевшую историю: в Минске таксист за поездку в 10 км потребовал с пассажиров 63 рубля . Придраться было не к чему: по действующему законодательству перевозчик, оказывающий услугу, сам определяет ее стоимость. Это, кстати, не рекордный тариф по Минску, но тот случай имел широкий резонанс и даже стал локальным мемом.

Перевозчики предлагают альтернативу, которая, по их мнению, удовлетворит интересы всех сторон: государства, перевозчиков и пассажиров. Речь о закреплении возможности для водителей работать в качестве самозанятых с уплатой единого налога.

«По примеру Российской Федерации это позволит водителям выйти из теневого сегмента и работать спокойно, а не „из-под палки“: заплатил налог до начала деятельности, отметился в налоговой и работаешь», — такая мысль была озвучена в рамках открытого микрофона, который, напомним, провела Ассоциация перевозчиков и диспетчеров такси.

«Уменьшение числа предложений со стороны перевозчиков приведет к возврату во времена произвола по примеру „Саши 63 рубля“».





Обязательное получение регистрационной карты на каждое транспортное средство, используемое для автомобильных перевозок пассажиров

Как это сформулировано в проекте указа : «Регистрационная карта выдается на каждое транспортное средство, используемое для автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. За выдачу регистрационной карты взимается государственная пошлина в размере двух базовых величин, за внесение в нее изменений, выдачу дубликата — в размере одной базовой величины».

Мнения участников открытого микрофона разделились. Были те, кто выступил за введение регистрационных карт или, по крайней мере, занял нейтральную позицию по отношению к этой инициативе. Другие же считают, что такие карты — это дополнительный барьер для осуществления деятельности, который к тому же влечет коррупционные риски. А если «нужно будет ездить на поклон в Минтранс», то «перевозчики-ИП точно отреагируют отрицательно и станут массово переходить в теневую часть рынка».

«Введение регистрационных карточек — это возврат к лицензированию, которое отменил президент (речь о декрете президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года №7 „О развитии предпринимательства“. — Прим. Onliner). Такой возврат замедлит развитие отрасли и приведет к тому, что „угодные“ регулятору перевозчики будут процветать, а „неугодные“ будут выдавлены с рынка», — опасаются многие.

Запрет на использование в личных целях транспортных средств, предназначенных для автомобильных перевозок пассажиров

Проект указа «О некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров» предусматривает запрет на «участие в дорожном движении транспортных средств, оформленных для выполнения автомобильных перевозок пассажиров в соответствии с требованиями законодательства, в том числе отдельными элементами оформления и (или) иной информацией, указывающей на предложение по перевозке пассажиров для личных (бытовых, семейных и иных нужд), не связанных с осуществлением деятельности по выполнению автомобильных перевозок пассажиров».

Многие перевозчики такой запрет называют неоправданным, так как значительная часть водителей работают на своих собственных авто.

«Непонятен механизм того, как можно будет принимать решения, какие поездки относятся к поездкам в личных целях, а какие нет? Как интерпретировать, что, например, если забираешь автомобиль после ремонта, эту поездку не признают нарушением законодательства?» — обеспокоены таксисты.





Запрет на осуществление деятельности иностранных диспетчеров такси, обязательное получение карты допуска для диспетчеров такси

Под обоснованием необходимости принятия указа «О некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров» стоит подпись министра транспорта и коммуникаций. В обосновании, в частности, сказано, что «недобросовестная конкуренция на рынке перевозок пассажиров автомобилями-такси выражается в снижении тарифов на эти услуги, так как в результате отмены лицензирования в сфере перевозок пассажиров автомобилями-такси данный рынок перенасыщен предложениями перевозчиков. Например, в январе 2020 года тариф за 1 км пробега автомобиля-такси в г. Минске составил 75—85% от тарифа за поездку в наземном городском пассажирском транспорте, для сравнения, в июле 2013 года это соотношение составляло 200—400%».

При этом указывается, что иностранные диспетчеры такси, которые, к слову, начали работу в Беларуси сравнительно недавно (уж точно после 2013 года), «при передаче заказов автомобильным перевозчикам заинтересованы лишь в финансовой составляющей».

Перевозчики в рамках открытого микрофона сошлись на том, что вопрос доступа на рынок иностранных компаний должен решаться путем переговоров заинтересованных сторон, включая Министерство транспорта и коммуникаций и непосредственно иностранных диспетчеров такси.

Вместе с тем высказаны опасения, что подобный запрет неминуемо «приведет к тому, что на действующем рынке окажутся только белорусские диспетчеры, исчезнет конкуренция, местные диспетчеры станут диктовать перевозчикам невыгодные условия работы».





Программные кассы

«На сегодняшний день необходимость кассовых аппаратов существует, однако покупка и обслуживание таксометров обходятся дорого, существуют очереди на установку. Применение программных касс в качестве альтернативы вывода на печать фиксального чека станет движением к упрощению процесса контроля за перевозками», — такую мысль озвучили участники открытого микрофона.

Вопрос заключается в стоимости такого программного обеспечения, а также в возможности использования существующих программных касс, предлагаемых как непосредственно специализированными организациями, так и сторонними компаниями.

«Участники рынка ожидают больше ясности от Минтранса, диалога с регулятором по этому вопросу для выработки механизма, который был бы удобен всем: не только производителям таксометров и касс, но и перевозчикам», — к такому мнению пришли участники дискуссии.





Отношения со страховыми организациями

Перевозчики указывают на существование сложного механизма урегулирования ответственности перед пассажирами. Выход видится в поиске решения совместно со страховыми компаниями.

Отмечается, что «свои обязанности по страхованию гражданской ответственности, ответственности перевозчика перед пассажирами участники рынка соблюдают. Как участники рынка, они в полной мере стараются соблюдать все указания действующего законодательства, а бюрократизм существует непосредственно в страховых организациях, что приводит к тому, что „крайним“ в ситуации урегулирования ответственности перед пассажиром является именно перевозчик, а не страховая компания как участник, который и должен непосредственно урегулировать финансовые вопросы с пассажиром, так как выплаты по страховым полисам страховые организации получают от перевозчиков исправно и в срок».





Проект новых норм в перевозках пассажиров автомобилями такси

Один из поднятых перевозчиками в рамках открытого микрофона вопросов — перенос части ответственности непосредственно на водителей.

«Сегодня зачастую при вине водителя в ДТП он в последующем скрывается, и вся ответственность — розыск и другие действия — перекладывается на перевозчика. Какие бы меры перевозчики ни предпринимали при заключении сделок с водителем, перевозчик не может в полной мере гарантировать, что при поездке водитель, который осуществляет перевозку, находится во вменяемом (адекватном) состоянии», — считают перевозчики.

«Перевозчик предпринимает все необходимые действия именно при выпуске на линию, но контроль на протяжении всего рабочего процесса невозможен».

Также коснулись темы демпинга цен.

«У водителей остается на руках больше денег, если они работают на диспетчера, который занижает информацию о поступлениях или вовсе не передает ее налоговикам. Нужны равные условия для всех», — убеждены участники рынка.





Читайте также: