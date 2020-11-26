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Ярлыки ремонтопригодности техники будут наносить на устройства во Франции

26.11.2020 13:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Во Франции с января 2021 года вводят обязательную маркировку техники по уровню ремонтопригодности. Соответствующее постановление приняла Европейская комиссия, а Франция станет первой страной, которая внедрит эту норму.

Ярлыки будут наноситься на смартфоны, ноутбуки, стиральные машины, телевизоры и газонокосилки. Они будут отражать, насколько легко ремонтируется та или иная техника.

Оценка будет цифровой — от ноля до 10 баллов. Ее будут выставлять, опираясь на простоту разборки, доступ к информации о ремонте, цене и доступности запасных частей.

Новая система ставит себе целью предоставить пользователям полезную информацию и мотивировать производителей упрощать ремонт своих устройств. Конечная цель — продлить срок службы девайсов, снизить нагрузку на окружающую среду и кошельки потребителей.

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Во Франции с января 2021 года вводят обязательную маркировку техники по уровню ремонтопригодности. Соответствующее постановление приняла Европейская комиссия, а...
 
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