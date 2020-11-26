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Стачка на «Беларуськалии»: мужественных шахтеров становится все больше
Источник материала: Хартия'97
Стачка на «Беларуськалии»: мужественных шахтеров становится все больше
Работники предприятия присоединяются к забастовке каждый день.
Еще один рабочий ОАО «Беларуськалий» Дмитрий Сущинский присоединился к стачке.
«Я, Сущинский Дмитрий Анатольевич, аппаратчик ЦПРД 3РУ, присоединился 26.11.2020 к стачке», — говорится в заявлении рабочего, опубликованного
К стачке на предприятии присоединилось уже более 100 человек. «Мужественных мужчин становится больше», — отмечает Стачком.
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Работники предприятия присоединяются к забастовке каждый день.
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