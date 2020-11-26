Источник материала: Хартия'97

Власти Германии: «Новичок» был обнаружен не только на бутылке, из которой пил Навальный 1 26.11.2020, 13:16

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Алексей Навальный

Бундестаг ознакомили с новыми фактами.

Правительство Германии сообщило о наличии в деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального других предметов, на которых было обнаружено присутствие яда группы «Новичок». Ранее было известно лишь о наличии химиката на бутылке с водой из томского отеля. Это следует из ответа правительства на депутатский запрос представителей правопопулистской партии «Альтернатива для Германии», опубликованном на сайте Бундестага .

Ответ датирован 19 ноября, однако СМИ обратили на него внимание только 25 ноября.

Так, в пункте №73 депутаты спрашивают, знает ли правительство о наличии в деле каких-то других предметов, кроме бутылки с водой, на которых были следы «Новичка». В Бундестаге ответили утвердительно. В то же время обнаруженные следы «Новичка», по данным немецких властей, не позволяют определить, в каком агрегатном состоянии находился яд до попадания в тело политика – был ли это порошок или какая-то жидкость.

По данным немецких властей, впервые следы отравления «Новичком» были обнаружены в немецком Институте токсикологии и фармакологии Бундесвера без участия иностранных специалистов. Однако затем эти следы в биомедицинских пробах Навального, изъятых 5-го и 6 сентября, «вне всяких сомнений» обнаружили независимые лаборатории Организации по запрещению химического оружия, Швеции и Франции.

Немецкие власти также сообщили, что не планируют проводить собственное расследование отравления Навального, поскольку это, предположительно, преступление совершено на территории России и его жертвой стал российский гражданин. Его расследование лежит в компетенции российских правоохранительных органов.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику «Шарите».

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на «Новичок». Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы «Новичок» подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Соратники российского оппозиционера заявляли, что нашли бутылку со следами «Новичка» в гостиничном номере Навального в Томске.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи «Шарите» сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники «Шарите».

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш рассказывала, что процесс реабилитации в Германии займет «много времени»: «Это явно вопрос не нескольких дней и, наверное, даже не пары недель».

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