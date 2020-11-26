Источник материала: Хартия'97

Дешево и сытно: падение доходов вынудило россиян покупать больше хлеба 4 26.11.2020, 13:03

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Люди стали чаще покупать прежде всего наиболее массовые и доступные сорта хлеба.

Продажи хлеба в России к концу 2020 года впервые вырастут после падения на протяжении пяти лет. Это связано со снижением доходов граждан в кризис, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитической компании BusinesStat и Российский союз пекарей (РСП).

Рынок вырастет как в натуральном, так и в денежном выражении. По оценке Российской гильдии пекарей и кондитеров, за январь — сентябрь продажи хлеба в годовом выражении увеличились на 2,9% — до 552,7 миллиарда рублей.

Причина повышенного спроса на хлеб — снижение реальных доходов, которое, по данным Росстата, во втором квартале составило 8,4%, а в третьем — 4,8%. На этом фоне у потребителей изменились приоритеты, они в первую очередь обращают внимание на сытные продукты, пояснил газете президент РСП Алексей Лялин. Более того, добавили в гильдии пекарей, люди стали чаще покупать прежде всего наиболее массовые и доступные сорта хлеба.

Кризисный продукт

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков уточнил «Коммерсанту», что продажи хлеба как одного из самых дешевых продуктов всегда растут в кризис. В частности, ассоциация фиксировала аналогичную тенденцию в 2008 году. В РСП ожидают, что производство хлеба начнет сокращаться после стабилизации экономики в стране.

Обратите внимание

Лялин также пожаловался, что увеличение спроса не привело к дополнительным доходам для предприятий хлебопечения — из-за их низкой рентабельности. По его словам, проблема в первую очередь заключается в слишком быстром росте стоимости сырья: например, пшеничная мука с начала года дорожала на 18−21%. Ранее РСП обращался к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с просьбой компенсировать затраты на выработку муки.

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