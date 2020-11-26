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Рабочие МАЗа провели акцию солидарности «0 промилле»
Источник материала: Хартия'97
Рабочие МАЗа провели акцию солидарности «0 промилле»
Коллектив собрался на территории предприятия.
Рабочие МАЗа провели акцию солидарности «0 промилле» в поддержку людей, задержанных за правду.
Акция прошла на территории предприятия, сообщает телеграм-канал
Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Журналистка tut.by Катерина Борисевич также задержана. Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.
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Коллектив собрался на территории предприятия.
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