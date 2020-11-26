Источник материала: Хартия'97

Андрей Санников: Триггером изменений станет переход взвода солдат на сторону народа 4 26.11.2020, 12:36

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Андрей Санников

Самоотверженные протесты и экономические санкции добьют режим.

Кандидат в президенты на выборах 2010 года, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывший заместитель министра иностранных дел, бывший политзаключенный Андрей Санников в интервью «Радыё Свабода» рассказал, как изменить ситуацию в Беларуси.

Об эффективности санкций, принятых против Александра Лукашенко и его окружения

Я считаю, что это не санкции пока что. Более 30 тысяч человек в Беларуси прошло через аресты, задержания, пытки, а нескольким десяткам чиновников запрещен въезд в Европу. Я считаю, что это просто издевательство над белорусским народом, над его самопожертвованием.

Даже не то, что Кипр заблокировал решение в самом начале, и даже не то, что сначала Лукашенко не включили в этот список. А то, что они дали утечку этой информации через СМИ в Брюсселе, что его не будет в санкционных списках. Это делалось намеренно. Мы не первый раз сталкиваемся с таким. То есть: диктатор, успокойся, против тебя санкций не будет. И потом принимается решение по санкциям без Лукашенко, и эти сливы сбываются. Сначала его не включили, а потом включили. Что это, победа, что его включили? Ничего это не дает. Очевидно, что и сейчас нет эффективных санкций.

Почему нужны экономические санкции

Эффективными будут только экономические санкции . «Европейская Беларусь» об этом постоянно говорит. Это и финансовые, и торговые санкции. Это отключение банков от системы SWIFT . Можно даже несколько банков отключить. Не так много банков в Беларуси, чтобы это не сработало. Сейчас речь идет об отключении от SWIFT России за отравление Навального, и можно было бы соединить и принять решение в связи с поддержкой Кремлем Лукашенко.

Можно прекратить экспорт нефтяных продуктов в Европу. Известны страны, которые в первых рядах занимаются этим, в том числе Великобритания, которая была одним из крупнейших импортеров нефтяных продуктов из Беларуси. Были дельные предложения от президентов Литвы и Польши — наказывать западные компании, сотрудничающие с режимом Лукашенко. Это очень хорошее предложение, ведь если внимательно посмотреть, то большинство этих компаний или напрямую возглавляют российские бизнесмены, или они контролируют эти компании. Если бы европейцы приняли это решение, это была бы для них помощь и самим себе.

О разногласиях с командой Тихановской в вопросе экономических санкций

Я не вижу осознания необходимости экономических санкций у людей, которые прежде всего должны это осознавать и этого требовать. Прежде всего это — окружение Тихановской и сама Тихановская. Они промедлили более трех месяцев, не требуя никаких санкций, довольствуясь тем, что обсуждались определенные лица из окружения Лукашенко. Ни одна цель не была достигнута.

Если мы говорим о точечных или персональных санкциях, то пару десятков человек – это издевательство, а там говорят о результате. Если мы говорим о цели – лишить Лукашенко легитимности, то она тоже не достигнута. Есть заявления, но ведь работают послы, есть переговоры с Макеем, послы приезжают в Беларусь и вручают верительные грамоты Лукашенко. Мы требуем санкций, это наше моральное право. Мы должны избавиться от этого насилия, спасать людей не от арестов уже, а от убийств.

Есть ли координация с командой Тихановской и Координационным советом

Координации нет. У нас был опыт неудачного сотрудничества с Тихановской. «Европейская Беларусь» сильно помогала во время кампании, мы входили в число организаторов мероприятий с участием Тихановской. А потом были нарушены определенные договоренности, и «Европейская Беларусь» отошла (от сотрудничества — ред.), так как мы поняли, что у этой команды начали действовать другие интересы и появились другие цели. Сейчас нет сотрудничества, но мы поддерживаем все, что можно поддержать, из того, что исходит от этой команды, и будем поддерживать все, что направлено на нашу победу.

Идет (в команде Тихановской — ред.) какая-то имитация деятельности, а не деятельность. Создаются какие-то структуры, появляются какие-то инициативы, которые не исполняются. Мы говорили, что надо с первого дня вопрос санкций поднимать. Когда этот ужас случился 9 августа, все должны были кричать о санкциях.

Очевидно, меня напрягает усиление российского вектора (в команде Тихановской — ред.), надежды на Россию. Я не против определенных переговоров с Кремлем, но с наших позиций. А тут идут такие слабые сигналы к Кремлю, вроде «пожалейте нас, мы же такие маленькие, давайте, может, помогите». Это никогда не сработает. Это все оставляет нас за пределами этой группы. Но ведь мы действуем ради того, чтобы поддержать людей в Беларуси, поддержать протестующих, спасти людей от плена, от этой напасти.

Что может стать триггером для раскола элит

Все, что угодно. Определенным триггером стало демонстративное убийство Романа Бондаренко . То, что мы увидели потом, эти сливы, для людей, у которых еще что-то осталось в голове, должно быть таким триггером. Я считаю, что самым великолепным триггером был бы переход взвода внутренних войск на сторону народа, чтобы, например, с оружием они пошли охранять дворы.

Я рассматриваю все варианты как вероятные, потому что это то, что произошло в 1991 году в СССР и других странах, ставших свободными и независимыми. Прежде всего — в странах Балтии. Сейчас усилится давление на слуг Лукашенко. Прежде всего, они будут под давлением, кто-то не выдержит, кто-то начнет думать по-другому. Я считаю, что все возможно. Настоящие санкции были бы огромным триггером. В результате санкций меньше денег было бы на зарплату карателям. Я считаю, что Роман Бондаренко, светлая ему память, это наш Палах, ведь он осознанно шел, зная, что его могут убить. «Я выхожу» – это он сказал для всех нас.

О корнях ненависти к национальным символам

Корни в Лукашенко и его режиме. Это уникальный диктаторский режим, который, в отличие от других диктатур, не базируется на национальном. Лукашенко всегда отрицал культуру, историю и язык Беларуси, всегда говорил, что он «интернационалист» и «большой друг» россиян, Сталина и всех мерзавцев, которые были у власти в советское время. Он построил свою систему, отрицая нашу национальность, и поэтому появились люди, которые физически ненавидят символы и язык. Они даже начали помечать краской людей, которые говорят по-белорусски. Это даже превосходит желтые звезды, которыми фашисты евреев обозначали. Если упомянуть книги Айтматова, то это манкурты, которые появились среди нас. Это агрессивные манкурты, которые всегда будут против нашей идентичности.

О пытках и тюрьмах 10 лет назад и сейчас

Я не могу спокойно об этом читать и видеть это. Система перешагнула все красные линии. Жестокое избиение нас на площади в 2010 году все же людей запугало, а те пытки, которые мы проходили, были не видны. Сейчас даже демонстрация пыток и убийств не пугает людей. Это действительно дает огромную надежду и даже уверенность, что все скоро закончится победой народа Беларуси. И мы должны все это четко задокументировать, так как будет международный суд и трибунал.

Что можно сказать правительственным чиновникам, которые колеблются

Выбор очень прост. Если хотите быть под международным уголовным преследованием, оставайтесь там. Если хотите жить в новой, свободной Беларуси, то как можно скорее оставляйте свои посты, несмотря ни на что. Когда я уходил в 1996 году, накануне референдума, у меня не было никаких перспектив. Я специально даже ни с кем не договаривался, что я буду делать. Я должен был уйти из этой системы, которая не была еще тогда настолько очевидной всем, но для меня было очевидно, куда это все будет двигаться, поэтому я советую выбрать Беларусь. Или уезжайте куда-нибудь. Сейчас границы более открыты, чем раньше. Нравится Россия – уезжайте в Россию, нравится Африка – в Африку. Но не помогайте убивать людей в своей родной стране.

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