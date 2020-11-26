МЧС запретило размещать на фасадах зданий «изделия из горючего текстиля»

Источник материала: Ежедневник

фото: euroradio.fm

Под запрет, судя по всему, попадают флаги и транспаранты.

Согласно постановлению №39 от 6 октября, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, в постановление МЧС № 13 от 25 марта о правилах пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений вносятся изменения.

Так, запрещается «размещать на фасадах, крышах и (или) наружных поверхностях выступающих частей зданий (терраса, крыльцо, ступени и другие) изделия из горючего текстиля, не предусмотренные проектной документацией, за исключением случаев, установленных законодательством».

За невыполнение правил грозит административная ответственность.