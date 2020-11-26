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МЧС запретило размещать на фасадах зданий «изделия из горючего текстиля»
26.11.2020 13:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: euroradio.fm
Под запрет, судя по всему, попадают флаги и транспаранты.
Согласно постановлению №39 от 6 октября, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, в постановление МЧС № 13 от 25 марта о правилах пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений вносятся изменения.
Так, запрещается «размещать на фасадах, крышах и (или) наружных поверхностях выступающих частей зданий (терраса, крыльцо, ступени и другие) изделия из горючего текстиля, не предусмотренные проектной документацией, за исключением случаев, установленных законодательством».
За невыполнение правил грозит административная ответственность.
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Под запрет, судя по всему, попадают флаги и транспаранты.
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