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МЧС запретило размещать на фасадах зданий «изделия из горючего текстиля»

26.11.2020 13:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: euroradio.fm

Под запрет, судя по всему, попадают флаги и транспаранты.

Согласно постановлению №39 от 6 октября, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, в постановление МЧС № 13 от 25 марта о правилах пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений вносятся изменения.

Так, запрещается «размещать на фасадах, крышах и (или) наружных поверхностях выступающих частей зданий (терраса, крыльцо, ступени и другие) изделия из горючего текстиля, не предусмотренные проектной документацией, за исключением случаев, установленных законодательством».

За невыполнение правил грозит административная ответственность.

 
 
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Под запрет, судя по всему, попадают флаги и транспаранты.
 
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