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В Украине падение экономики может приблизиться отметки в 5% в 2020 году

26.11.2020 13:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Украине падение экономики может приблизиться отметки в 5% в 2020 году

В самой Украине наблюдаются очень тревожные проявления в экономике. Аналитики авторитетного агентства J.P. Morgan ухудшили прогноз спада в Украине.

Ожидается, что падение экономики может приблизиться отметки в 5% в 2020 году. Ситуацию может усугубить ещё и то, что страны G20 не внесли Украину в список стран, которым до лета будущего года заморозят долги. С начала года госдолг вырос на 17% и теперь официальный Киев направляет на выплату долга каждую восьмую гривну, поступающую в бюджет. Эксперты предрекают сложное будущее из-за действий властей и Верховной Рады.

Ситуацию с бюджетом аналитики называют не иначе, как аховой. Ждать помощи от Международного валютного фонда не стоит. Ранее из-за бюджетного кризиса Государственная казначейская служба Украины прекратила финансирование всех незащищенных расходов.

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В самой Украине наблюдаются очень тревожные проявления в экономике. Аналитики авторитетного агентства J.P. Morgan ухудшили прогноз спада в Украине. Ожидается, что...
 
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