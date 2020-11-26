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Премьер-министр Беларуси встретился с Госсекретарем Союзного государства
Источник материала: ОНТ
Сегодня же премьер-министр Беларуси встретился с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.
В начале встречи Роман Головченко обозначил её повестку. В этом году из-за эпидобстановки вряд ли удастся провести заседание Совмина Союзного государства. Поэтому важно определить её реальную дату и актуальную повестку.
Также на встрече отметили, сейчас активно работает группа высокого уровня. Заседания проходят в режиме онлайн. На декабрь намечено еще одно. В этой связи Роман Головченко попросил Григория Рапоту дать оценку деятельности этой группы.
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Сегодня же премьер-министр Беларуси встретился с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой. В начале встречи Роман Головченко обозначил её повестку....
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