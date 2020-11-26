Легковушка сбила двух пешеходов в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

В Минске легковой автомобиль сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, водитель Opel двигался по ул. Карбышева со стороны ул. Калиновского в направлении Логойского тракта. Близ дома № 9 мужчина совершил наезд на пешеходов 39 и 78 лет, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения пешеходы получили травмы, с которыми они были госпитализированы.

В связи с этим в Госавтоинспекции напоминают о том, что водителю при приближении к пешеходному переходу необходимо не только снижать скорость, но и учитывать погодные условия, которые могут повлиять на видимость и состояние дороги.

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