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Легковушка сбила двух пешеходов в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
В Минске легковой автомобиль сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу. Об этом
Согласно предварительным данным, водитель Opel двигался по ул. Карбышева со стороны ул. Калиновского в направлении Логойского тракта. Близ дома № 9 мужчина совершил наезд на пешеходов 39 и 78 лет, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения пешеходы получили травмы, с которыми они были госпитализированы.
В связи с этим в Госавтоинспекции напоминают о том, что водителю при приближении к пешеходному переходу необходимо не только снижать скорость, но и учитывать погодные условия, которые могут повлиять на видимость и состояние дороги.
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В Минске легковой автомобиль сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ ГУВД...
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