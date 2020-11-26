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Чемпионат Беларуси по хоккею: драматичным стал матч «Юности» и «Металлурга»

26.11.2020 13:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по хоккею: драматичным стал матч «Юности» и «Металлурга»

В чемпионате Беларуси по хоккею «Неман» обыграл «Локомотив» из Орши – 2:0. Клуб из Гродно поднялся на 5-е место в турнирной таблице.

Драматичным стал матч «Юности» и «Металлурга». В середине второго периода клуб из Жлобина неожиданно вел – 4:1. Но в третьем отрезке ситуация изменилась. «Юность» забросила 3 шайбы и в итоге победила 5:4. Автор решающего гола – Кирилл Тютяев. Для минчан эта победа 10-я подряд. По потерянным очкам «Юность» лидирует в турнирной таблице.

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Теги: Гродно
 
 
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В чемпионате Беларуси по хоккею «Неман» обыграл «Локомотив» из Орши – 2:0. Клуб из Гродно поднялся на 5-е место в турнирной таблице. Драматичным стал матч «Юности» и...
 
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