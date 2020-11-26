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Украинскому послу в Минске вручена нота протеста

26.11.2020 13:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Украинскому послу в Минске вручена нота протеста. Как сообщили в Министерстве иностранных дел, белорусская сторона, в частности, протестует против серий антибелорусских акций рядом с посольством страны в Украине.

МИД требует обеспечить безопасность для дипломатов и их семей. Помимо этого, в Беларуси озабочены тем, что компетентные украинские органы не предпринимают никаких действий по пресечению провокаций, а также отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны. В МИДе заявили: Беларусь ожидает реакции украинской стороны в связи с провокациями в отношении Почетного консульства нашей страны во Львове и надеется, что акты вандализма расследуют, они получат соответствующую оценку правоохранительных органов Украины, а виновные понесут справедливое наказание.

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Теги: Минск
 
 
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Украинскому послу в Минске вручена нота протеста. Как сообщили в Министерстве иностранных дел, белорусская сторона, в частности, протестует против серий...
 
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