Источник материала: ОНТ

Минске вручена нота протеста" class="one-news__figure-img">

Украинскому послу в Минске вручена нота протеста. Как сообщили в Министерстве иностранных дел, белорусская сторона, в частности, протестует против серий антибелорусских акций рядом с посольством страны в Украине.

МИД требует обеспечить безопасность для дипломатов и их семей. Помимо этого, в Беларуси озабочены тем, что компетентные украинские органы не предпринимают никаких действий по пресечению провокаций, а также отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны. В МИДе заявили: Беларусь ожидает реакции украинской стороны в связи с провокациями в отношении Почетного консульства нашей страны во Львове и надеется, что акты вандализма расследуют, они получат соответствующую оценку правоохранительных органов Украины, а виновные понесут справедливое наказание.

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