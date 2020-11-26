Источник материала: ОНТ

В минском Дворце спорта завершается международный турнир по боксу на призы Героя Советского Союза Виктора Ливенцева.

Cоревнования проводятся в формате матчевой встречи с участием сборных Беларуси, Испании, Франции и Украины. Бои проходят в олимпийских весовых категориях – пяти у женщин, восьми – у мужчин. Перед заключительным днём турнира сборная Беларуси лидирует. У нашей команды 48 очков. Сегодня белорусам предстоит встретиться с французскими спортсменами, которые занимают третьей место. На второй позиции –украинцы.

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