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В минском Дворце спорта завершается международный турнир по боксу

26.11.2020 13:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В минском Дворце спорта завершается международный турнир по боксу

В минском Дворце спорта завершается международный турнир по боксу на призы Героя Советского Союза Виктора Ливенцева. 

Cоревнования проводятся в формате матчевой встречи с участием сборных Беларуси, Испании, Франции и Украины. Бои проходят в олимпийских весовых категориях – пяти у женщин, восьми – у мужчин. Перед заключительным днём турнира сборная Беларуси лидирует. У нашей команды 48 очков. Сегодня белорусам предстоит встретиться с французскими спортсменами, которые занимают третьей место. На второй позиции –украинцы.

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В минском Дворце спорта завершается международный турнир по боксу на призы Героя Советского Союза Виктора Ливенцева.  Cоревнования проводятся в формате матчевой...
 
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