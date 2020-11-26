"В стране развязана бойня против всего живого". Колесникова дала интервью из СИЗО

Настоящего Времени Ирина Ромалийская смогла задать вопросы Марии Колесниковой – одной из лидеров белорусского протеста, которая уже два с половиной месяца сидит в СИЗО. Рассказываем, о чем Колесникова написала в ответном письме из изолятора. Журналисткасмогла задать вопросы– одной из лидеров белорусского протеста, которая уже два с половиной месяца сидит в СИЗО. Рассказываем, о чем Колесникова написала в ответном письме из изолятора.





"Происходящее я воспринимаю как обучение, новый опыт". Письмо Колесниковой

— Что читаете, возможно пишете?





— Перечитала "Колымские рассказы" Шаламова. Многое изменилось с тех пор, но главное не поменялось. Лишение человека свободы – это уже достаточное наказание. А эта система, как и ранее, пытается лишить человеческого достоинства. Но как бы ни было тяжело, человек всегда может найти в себе силы оставаться человеком.





Читаю Харари ("21 урок для XXI века"). Начала читать летом и только сейчас смогла продолжить. Эта книга обязательна к прочтению и изучению всем, особенно политикам. Вызовы, с которыми наша цивилизация сталкивается и еще столкнется, невозможно решать локально, в одном городе, в одной стране, на одном континенте. Мы все – части единого мира, и еще более абсурдным выглядит с этой точки зрения то, что происходит в Беларуси: настоящее столкновение двух миров (архаичного и мира будущего).





— Чего не хватает?





— Больше всего не хватает семьи, друзей и близких, хотя я чувствую их поддержку физически. Очень не хватает живой музыки, искусства.





— Какие сложности?





— Сложностей нет, все происходящее я воспринимаю как обучение, новый опыт: и быта, и общения, и изоляции.





— Как вы оцениваете происходящее?





— В стране развязана бойня против всего живого, человеческого, талантливого и профессионального.





— О чем мечтаете?





— Мечтаю о том дне, когда увижу своих близких и коллег, мы будем обниматься, много-много смеяться и разговаривать. И, конечно, мечтаю о свободной и новой Беларуси.





— О чем переживаете?





— Переживаю, что насилие продолжается, власть не может найти в себе силы и смелость услышать волю народа и прекратить это абсолютное зло. Я боюсь, что чем дальше власть зайдет в насилии, тем сложнее нам будет вернуться к миру. Ведь режим падет, а нам всем здесь жить: и тем, кто бил и сажал, и тем, кого били и сажали.







