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Выходом из кризиса может быть референдум — бывший Посол в Словакии Лещеня

26.11.2020 13:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компромисным выходом из политического кризиса в Беларуси может стать проведения референдума, считает бывший белорусский посол в Словакии Игорь Лещеня. Россия и Евросоюз при этом должны выступить гарантами выполнения договоренностей между сторонами конфликта.





"Цель референдума – получить неоспоримую железобетонную позицию народа о проведении досрочных выборов Президента, а также выяснить отношение людей к различным видам республиканской формы правления", — излагает свой план в Facebook Лещеня.

В бюллетене, по его мнению должны быть три вопроса:

— о проведении досрочных президентских выборов;

— о  том, что Беларусь должна быть парламентско-президентской республикой, как это предусмотрено Конституцией 1994 года;

­— о том, что Беларуси должна остаться президентской республикой в соответствии с нынешней версией Конституции.

Сейчас обе стороны конфликта считают, что за ними стоит большинство. Референдум показал бы, кто прав. При этом организовывать плебисцит, по плану Лещени, должен новый состав ЦИК. И Центризибирком, и участковые комиссии должны на 50% состоять из кандидатов протестного движения и на 50% из кандидатов провластных организаций.  Председателем  ЦИК должен быть независимый кандидат, который  устроил бы и власть, и оппозицию.

Лещеня также формулирует первые шаги для сторон. Власть, по его мнению, должна выпустить всех задержанных за политические взгляды и гражданскую позицию, восстановить на работе уволенных и на учебе — отчисленных, а также провести расследование случаев насилия в отношении участников протеста. Лидеры протестного движения  со своей стороны должны призвать к приостановке всех массовых акций, а также вместе с представителями Евросоюза приостановить "всякую активность по наращиванию санкционного давления".

Лещеня стал первым белорусским дипломатом, который выступил в поддержку протестующих. 16 августа он записал видеообращение, в котором осудил насилие со стороны правоохранителей.  Лещеня подал в отставку, и 24 августа был освобождён от должности. В середине сентября Александр Лукашенко лишил его дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла в связи с совершением поступков, порочащих государственную службу.
 
 
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Компромисным выходом из политического кризиса в Беларуси может стать проведения референдума, считает бывший белорусский посол в Словакии Игорь Лещеня. Россия и...
 
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