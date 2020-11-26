Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Глава МИД РФ рассказал о договоренностях с Лукашенко

Российский министр прибыл в Минск 25 ноября для участия в совместном заседании коллегий МИД двух стран. Встреча с Александром Лукашенко состоялась во Дворце независимости, по ее итогам Лавров рассказал журналистам о договоренностях, достигнутых с белорусским лидером.

"Президент подтвердил приверженность всем договоренностям, которые достигнуты на высшем уровнем между нашими странами. Прежде всего, имею в виду курс на всесторонне укрепление наших связей, союзнических и стратегических, во всех областях", – сказал Лавров.

Также он отметил, что почти в каждой сфере межгосударственного сотрудничества есть структуры, которые позволяют продвигать прямые контакты между людьми в двух странах. На встрече с Лукашенко говорили и о предстоящем саммите ОДКБ , сотрудничестве в рамках СНГ и отношениях Беларуси и России с партнерами на Западе.

"Мы видим, прямо скажем, враждебное отношение и к России, и к Беларуси. Видим попытки активно влиять на внутренние процессы в наших странах, западные лидеры этого и не скрывают. Принимаются документы по продвижению демократии, такое уже есть по России, такой же документ в Конгрессе США по Республике Беларусь. Мы воспринимаем это спокойно, у нас есть Союзное государство, у нас есть, чем защищать себя и как отстоять свою независимость", – подчеркнул Лавров.

Фрагмент общения Сергея Лавров с журналистами по итогам встречи с Александром Лукашенко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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