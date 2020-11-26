|
Глава МИД РФ рассказал о договоренностях с Лукашенко
26.11.2020 14:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский министр прибыл в Минск 25 ноября для участия в совместном заседании коллегий МИД двух стран.
"Президент подтвердил приверженность всем договоренностям, которые достигнуты на высшем уровнем между нашими странами. Прежде всего, имею в виду курс на всесторонне укрепление наших связей, союзнических и стратегических, во всех областях", – сказал Лавров.
© AFP 2020 / SERGEI GAPON
Также он отметил, что почти в каждой сфере межгосударственного сотрудничества есть структуры, которые позволяют продвигать прямые контакты между людьми в двух странах. На встрече с Лукашенко говорили и о предстоящем
"Мы видим, прямо скажем, враждебное отношение и к России, и к Беларуси. Видим попытки активно влиять на внутренние процессы в наших странах, западные лидеры этого и не скрывают. Принимаются документы по продвижению демократии, такое уже есть по России, такой же документ в Конгрессе США по Республике Беларусь. Мы воспринимаем это спокойно, у нас есть Союзное государство, у нас есть, чем защищать себя и как отстоять свою независимость", – подчеркнул Лавров.
Фрагмент общения Сергея Лавров с журналистами по итогам встречи с Александром Лукашенко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси подтвердил приверженность всем договоренностям, достигнутым ранее между Москвой и Минском, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)