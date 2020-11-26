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Брак по расчету? В сети раскритиковали молодую жену Венсана Касселя

26.11.2020 14:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Французская модель Тина Кунаки разозлила фанатов своего знаменитого супруга Венсана Касселя: в сети раскритиковали поведение молодой возлюбленной бывшего мужа Моники Беллуччи.

© AP / Chris Pizzello
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Недавно чета Кассель-Кунаки улетела отдыхать в Бразилию. Все свободное время супруги проводят на пляже вместе с дочкой Амазонией. К семейным каникулам присоединилась и дочь Касселя и Моники Беллуччи Леони. Но фотографии счастливой семьи не особо радуют поклонников актера.

Молодую жену Касселя раскритиковали в сети: поклонники не могут простить то, что Кунаки вышла замуж за мужчину вдвое старше ее.

"В 20+ выйти замуж за человека, который старше твоего отца? Пройдет несколько лет, и она точно начнет смотреть налево"; "Рядом со взрослым мужем она сама быстро состарится"; "Он прекрасно выглядит, но я сомневаюсь в искренности Тины"; "Это брак по расчету"; "Она не сравнится с Моникой", – прокомментировали фанаты.

Но, кажется, эта реакция не волнует Касселя: актер наслаждается обществом любимых женщин и даже решился впервые показать подросшую дочь, которую до этого оберегал от глаз публики.

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