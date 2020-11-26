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Пресс-конференция Лаврова и Макея - видео

26.11.2020 14:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Глава российского МИД прибыл с рабочим визитом в Минск, чтобы встретиться с белорусским коллегой и президентом страны. На повестке дня – ситуация в Беларуси, а также двусторонние и международные темы.

Лукашенко и Лавров обсудили Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России, а также сотрудничество Москвы и Минска в рамках ЕАЭС. Кроме того, в повестке были актуальные вопросы СНГ и взаимодействие в рамках ОДКБ.

В Минске прошла и совместная коллегия министерств иностранных дел Беларуси и России, на которой традиционно рассматривались вопросы взаимодействия на международной арене. 

 
Теги: Минск
 
 
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Главы МИД России и Беларуси отвечают на вопросы журналистов после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко во Дворце Независимости.
 
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