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Избиратели хотят узнать у депутата Клишевича, чем занимается комиссия по расследованию фактов насилия со стороны силовиков

26.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Межведомственная комиссия – реальность?

Избиратели хотят узнать у депутата Клишевича, чем занимается комиссия по расследованию фактов насилия со стороны силовиков

Избиратели Октябрьского избирательного округа № 97 Минска создали петицию «Требуем правду» и требуют от своего депутата Сергея Клишевича узнать и обнародовать информацию о результатах работы Межведомственной комиссии по оценке фактов насилия со стороны силовиков.

«По данным из открытых источников, в эту комиссию вошли представители Генпрокуратуры, СК, МВД, Госкомитета судебных экспертиз, а также депутаты Палаты представителей.

Мы приветствуем создание Межведомственной комиссии, но, чтобы эта инициатива была успешной, помогла гражданам добиться справедливости, а обществу стать на путь формирования доверия, работать такая комиссия должна открыто, прозрачно и подотчетно.

В связи с этим просим, воспользовавшись депутатскими полномочиями, согласно ст. 7, 14, 16, 17, 18, 21 и 22 закона «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь», запросить у Генпрокуратуры информацию о членах созданной Межведомственной комиссии, ее регламенте и повестке, промежуточный отчет о деятельности и участии в работе комиссии депутатов, — обращаются жители минского округа к своему избраннику.

— Петиция депутату — это первый этап, — сказала «Салiдарнасцi» член инициативной группы округа, одна из лидеров «Говори правду» Татьяна Короткевич. — После получения ответа, мы направим такое же обращение в Генпрокуратуру. Считаем, что депутатские полномочия должны помочь «раскрыть тайну» этой комиссии. Мы хотим правды!

Экс-кандидат в президенты-2015 считает, что несмотря на формальную реакцию представителей власти на обращения граждан, их нужно продолжать отправлять — чтобы собрать доказательную базу на будущее.

— После выборов гражданское общество сделало очень много правильных шагов, — продолжает Татьяна Коротвевич. — Люди пишут петиции, обращения к своим депутатам, в парламент, в местные советы, много где созданы сильные инициативные группы, люди пошли к местной власти, пытались инициировать отзыв депутатов.

Понятно, что последнее было нереально, но мы должны продолжать говорить правду в разных формах. Кто-то выходит на забастовку, кто-то на уличные протесты, кто-то объединяется во дворах, кто-то подписывает петиции. Это все сегодня работает вместе и демонстрирует, что гражданское общество продолжает жить и добиваться своей цели.

Это неправда, что все эти документальные обращения не имеют никакого результата. Власть — это не что-то монолитное и абстрактное, там работают конкретные люди, у которых тоже есть шанс проявить свою гражданскую позицию, поменять свое мнение.

Каждое обращение воздействует на них морально, законодательно, возвращает в поле ответственности. Их все время учили двигаться, согласно коллективному безответственному сознанию, а когда приходит очередной запрос, подкрепленный законодательной базой и конкретными фактами, от них уже требуется занять определенную сторону.

Эти документы также станут законодательной базой для расследований в будущем.

Неравнодушные просят присоединиться к инициативе остальных жителей страны и отправить подобные требования своим депутатам.

 
Теги: Минск
 
 
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