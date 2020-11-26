ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мария Колесникова дала интервью в тюрьме

26.11.2020 14:07 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Мария Колесникова дала интервью, не покидая СИЗО. Как ей это удалось? Благодаря переписке! Журналистка «Настоящего Времени» Ирина Ромалийская прислала Марии письмо со своими вопросами — а Колесникова ответным письмом их прокомментировала. Вот о чем рассказала заключенная.

— Что читаете, возможно, пишете?

— Перечитала «Колымские рассказы» Шаламова. Многое изменилось с тех пор, но главное не поменялось. Лишение человека свободы — это уже достаточное наказание. А эта система, как и ранее, пытается лишить человеческого достоинства. Но как бы ни было тяжело, человек всегда может найти в себе силы оставаться человеком.

Читаю Харари («21 урок для XXI века»). Начала читать летом и только сейчас смогла продолжить. Эта книга обязательна к прочтению и изучению всем, особенно политикам. Вызовы, с которыми наша цивилизация сталкивается и еще столкнется, невозможно решать локально, в одном городе, в одной стране, на одном континенте. Мы все — части единого мира, и еще более абсурдным выглядит с этой точки зрения то, что происходит в Беларуси: настоящее столкновение двух миров (архаичного и мира будущего).

— Чего не хватает?

— Больше всего не хватает семьи, друзей и близких, хотя я чувствую их поддержку физически. Очень не хватает живой музыки, искусства.

— Какие сложности?

— Сложностей нет, все происходящее я воспринимаю как обучение, новый опыт: и быта, и общения, и изоляции.

— Как вы оцениваете происходящее?

— В стране развязана бойня против всего живого, человеческого, талантливого и профессионального.

— О чем мечтаете?

— Мечтаю о том дне, когда увижу своих близких и коллег, мы будем обниматься, много-много смеяться и разговаривать. И, конечно, мечтаю о свободной и новой Беларуси.

— О чем переживаете?

— Переживаю, что насилие продолжается, власть не может найти в себе силы и смелость услышать волю народа и прекратить это абсолютное зло. Я боюсь, что чем дальше власть зайдет в насилии, тем сложнее нам будет вернуться к миру. Ведь режим падет, а нам всем здесь жить: и тем, кто бил и сажал, и тем, кого били и сажали.

Также «Настоящее Время» пообщалось с адвокатом Колесниковой Людмилой Казак. Та пожаловалась, что книги, которые читала ее подзащитная, находясь в заключении, забрали. Почему —  неясно, у администрации тюрьмы какая-то своя логика, которую сложно понять.

По словам Казак, Колесникова может вести переписку — через сервис «Письмо.бел», притом даже с теми людьми, кто за пределами Беларуси. Некоторые письма проходят цензуру: «На цензуру поступающей корреспонденции отводится трое суток, — пояснила Людмила Казак. — Что они там пытаются вымарать — это уже, как говорится, в их компетенции. Но те письма, которые Мария показывала мне, которые ей приходили, которые она особенно ценит, они цензуре не подвергались.

Какие-то письма исчезают, видно, их содержание не устраивает администрацию. Но большая часть писем приходила. Только в последнее время мы испытываем сложности с перепиской, какой-то период времени вообще она была ограничена. Сейчас начало поступать буквально по пять-семь писем. Этот вопрос мы сейчас выясняем и контролируем».

С Колесниковой все в порядке, заверила ее адвокат. Она полна оптимизма, бодрости и настроена на победу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мария Колесникова дала интервью, не покидая СИЗО. Как ей это удалось? Благодаря переписке! Журналистка «Настоящего Времени» Ирина Ромалийская прислала Марии...
 
Новости дня
Новости разные
 
МЧС запретило размещать на фасадах зданий «изделия из горючего текстиля»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика