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Александр Лукашенко – Сергею Лаврову: очень много разговоров о том, как будут развиваться белорусско-российские отношения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусско-российским взаимоотношениям нужно усиление, и мы к этому готовы. Причем важно помнить, что и Беларусь, и Россия живут в своих «раздельных домах». Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с министром иностранных дел России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Лавров прибыл в Минск с двухдневным визитом. Он подтвердил, что у Беларуси и России полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений. Наш Президент в свою очередь отметил, что встречи с главой внешнеполитического ведомства России всегда продуктивны и это отличная возможность сверить часы не только по линии Минск-Москва, но и глобально.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень хотел бы вас поздравить с тем, что произошло на Кавказе. Вы просто молодцы. Ясно, что без издержек не бывает: и критика будет, и все будет. Но то, что во многом благодаря России прекратилась эта бойня, что там не гибнут люди и что, в принципе, пусть в начале пути мы находимся там, но начали этот долгий путь к нормализации на Кавказе отношений – это очень позитивный и хороший знак.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Взаимодействие в рамках международных организаций и действий в области внешней политики Союзного государства 26 ноября продолжат обсуждать в рамках совместного заседания МИД Беларуси и России.
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Александр Лукашенко – Сергею Лаврову: очень много разговоров о том, как будут развиваться белорусско-российские отношения
Новости Беларуси. Белорусско-российским взаимоотношениям нужно усиление, и мы к этому готовы. Причем важно помнить, что и Беларусь, и Россия живут в своих...
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