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Александр Лукашенко – Сергею Лаврову: очень много разговоров о том, как будут развиваться белорусско-российские отношения

26.11.2020 14:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусско-российским взаимоотношениям нужно усиление, и мы к этому готовы. Причем важно помнить, что и Беларусь, и Россия живут в своих «раздельных домах». Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с министром иностранных дел России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко – Сергею Лаврову: очень много разговоров о том, как будут развиваться белорусско-российские отношения

Сергей Лавров прибыл в Минск с двухдневным визитом. Он подтвердил, что у Беларуси и России полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений. Наш Президент в свою очередь отметил, что встречи с главой внешнеполитического ведомства России всегда продуктивны и это отличная возможность сверить часы не только по линии Минск-Москва, но и глобально.  

В ходе беседы затронули и ситуацию в Нагорном Карабахе. Александр Лукашенко поздравил наших российских коллег с их безусловно важным вкладом в разрешение конфликта в регионе.  

Александр Лукашенко – Сергею Лаврову: очень много разговоров о том, как будут развиваться белорусско-российские отношения

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вам приходится больше вертеться на этой международной арене в этом бешеном мире, и ваша позиция, ваша точка зрения для нас весьма актуальна и познавательна. Что касается отношений белорусско-российских, очень много разговоров о том, как будут развиваться наши отношения, какими они будут. Без всяких обиняков, вам просто по-дружески хочу сказать, что и Россия, и Беларусь живут (кстати, не по воле Беларуси) в своем собственном доме или в квартире – как Россия, так и Беларусь. Мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы соседи. Мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией.  

Очень хотел бы вас поздравить с тем, что произошло на Кавказе. Вы просто молодцы. Ясно, что без издержек не бывает: и критика будет, и все будет. Но то, что во многом благодаря России прекратилась эта бойня, что там не гибнут люди и что, в принципе, пусть в начале пути мы находимся там, но начали этот долгий путь к нормализации на Кавказе отношений – это очень позитивный и хороший знак.

Александр Лукашенко – Сергею Лаврову: очень много разговоров о том, как будут развиваться белорусско-российские отношения

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Прежде всего – приветы от Владимира Владимировича. И у нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений. Та же самая цель – продвигаться к взаимной выгоде наших народов, наших стран.

Александр Лукашенко – Сергею Лаврову: очень много разговоров о том, как будут развиваться белорусско-российские отношения

Взаимодействие в рамках международных организаций и действий в области внешней политики Союзного государства 26 ноября продолжат обсуждать в рамках совместного заседания МИД Беларуси и России.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Сергей Лавров, Владимир Макей

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусско-российским взаимоотношениям нужно усиление, и мы к этому готовы. Причем важно помнить, что и Беларусь, и Россия живут в своих...
 
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