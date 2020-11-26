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МИД Беларуси опасается за безопасность сотрудников посольства в Киеве

26.11.2020 14:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство иностранных дел Беларуси 26 ноября вручило послу Украины Игорю Кизиму ноту протеста в связи с «непрекращающейся серией антибелорусских акций» в отношении посольства Беларуси в Киеве.

МИД Беларуси опасается за безопасность сотрудников посольства в Киеве
Акция у посольства Беларуси в Киеве. Фото Daryna Nebir

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, белорусская сторона потребовала «обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года».

«Послу выражена крайняя озабоченность бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны», — сообщили в МИД Беларуси.

В ноте отмечено, что «противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей».

После президентских выборов в Беларуси 9 августа у здания белорусского посольства в Киеве регулярно проходят акции протеста, а также акции солидарности с пострадавшими от действий силовиков и репрессий со стороны властей, отмечает БелаПАН.

 
 
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Министерство иностранных дел Беларуси 26 ноября вручило послу Украины Игорю Кизиму ноту протеста в связи с «непрекращающейся серией антибелорусских акций» в...
 
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