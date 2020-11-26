Минчанин Игорь Самусенко признан политзаключенным. Его задержали за надпись «Не забудем»

Белорусские правозащитники признали политзаключенным минчанина Игоря Самусенко, задержанного за нанесение надписи на тротуар. Таким образом, в списке политзаключенных в стране сейчас 144 человека, сообщает БелаПАН .



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Находящийся в заключении с конца октября Самусенко обвиняется по ч. 2 ст. 339 (хулиганство) и ч. 2 ст. 218 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общественно опасным образом или повлекшее причинение крупного ущерба) Уголовного кодекса.

Основанием для задержания и обвинения стало то, что Самусенко нанес краской на тротуар около станции метро «Пушкинская» в Минске надпись «Не забудем» в память о первой жертве среди мирных демонстрантов — на этом месте 10 августа силовиками был застрелен 34-летний Александр Тарайковский.

«Содержание надписи, место, где она была сделана, в контексте общественно-политических событий и публичных общественных дискуссий, политических протестов, происходящих в стране на протяжении последних трех месяцев, свидетельствуют о том, что мотивом его нанесения было выражение мнения по этим социально значимым темам, — сказано в заявлении правозащитников. — Мы считаем, что данная форма выражения мнения находится под защитой Международного пакта о гражданских и политических правах и не имеет ничего общего с предъявленными обвинениями».

Самусенко не посягал на культовые или историко-культурные ценности, не уничтожал их, сама надпись не содержит нецензурной лексики или языка вражды и ненависти по признаку национальности, расы, религии или социального происхождения либо других характеристик, отмечают правозащитники. Кроме того, надпись, по их мнению, не нанесла значительного ущерба имуществу.