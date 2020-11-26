ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанин Игорь Самусенко признан политзаключенным. Его задержали за надпись «Не забудем»

26.11.2020 14:21 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Белорусские правозащитники признали политзаключенным минчанина Игоря Самусенко, задержанного за нанесение надписи на тротуар. Таким образом, в списке политзаключенных в стране сейчас 144 человека, сообщает БелаПАН.

Минчанин Игорь Самусенко признан политзаключенным. Его задержали за надпись «Не забудем»
Фото spring96.org

Находящийся в заключении с конца октября Самусенко обвиняется по ч. 2 ст. 339 (хулиганство) и ч. 2 ст. 218 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общественно опасным образом или повлекшее причинение крупного ущерба) Уголовного кодекса.

Основанием для задержания и обвинения стало то, что Самусенко нанес краской на тротуар около станции метро «Пушкинская» в Минске надпись «Не забудем» в память о первой жертве среди мирных демонстрантов — на этом месте 10 августа силовиками был застрелен 34-летний Александр Тарайковский.

«Содержание надписи, место, где она была сделана, в контексте общественно-политических событий и публичных общественных дискуссий, политических протестов, происходящих в стране на протяжении последних трех месяцев, свидетельствуют о том, что мотивом его нанесения было выражение мнения по этим социально значимым темам, — сказано в заявлении правозащитников. — Мы считаем, что данная форма выражения мнения находится под защитой Международного пакта о гражданских и политических правах и не имеет ничего общего с предъявленными обвинениями».

Самусенко не посягал на культовые или историко-культурные ценности, не уничтожал их, сама надпись не содержит нецензурной лексики или языка вражды и ненависти по признаку национальности, расы, религии или социального происхождения либо других характеристик, отмечают правозащитники. Кроме того, надпись, по их мнению, не нанесла значительного ущерба имуществу.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские правозащитники признали политзаключенным минчанина Игоря Самусенко, задержанного за нанесение надписи на тротуар.
 
Новости дня
Новости разные
 
В минском Дворце спорта завершается международный турнир по боксу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика