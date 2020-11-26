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В Минске милиционерам пришлось стрелять из автомата по мужчине, напавшему на таксиста

26.11.2020 14:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Серьезный срок грозит 55-летнему мужчине, ограбившему таксиста, а затем напавшего с ножом на сотрудника милиции. Инцидент имел место в Минске в ночь на 26 ноября.

В Минске милиционерам пришлось стрелять из автомата по мужчине, напавшему на таксиста

Около четырех часов ночи подозреваемый, угрожая ножом, на улице Малинина у дома № 8 отобрал телефон и пачку сигарет у водителя такси.

Прибывшая по вызову группа задержания Департамента охраны МВД обнаружила подозреваемого в круглосуточном магазине на улице Крупской. Как сообщает пресс-служба МВД, мужчина ударил сотрудника милиции предметом, похожим на нож, и попытался скрыться.

«На неоднократные требования бросить нож нападавший не реагировал и угрожал расправой. В итоге после неоднократных предупреждений милиционер выстрелил из автомата в воздух, а затем и в ногу нападавшего», — сообщает пресс-служба МВД.

Задержанный госпитализирован. Как выяснилось, накануне в его отношении уже было возбуждено уголовное дело за хулиганство — он повредил автомобиль в Ленинском районе.

Мужчина был судим: за хищение путем использования компьютерной техники и за причинение ножевого ранения сотруднику ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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Серьезный срок грозит 55-летнему мужчине, ограбившему таксиста, а затем напавшего с ножом на сотрудника милиции. Инцидент имел место в Минске в ночь на 26 ноября.
 
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