Отсидевший три года в СИЗО и оправданный судом главный инженер МЗКТ получит компенсацию

Источник материала: Ежедневник

фото: people.onliner.by

Суд Московского района постановил взыскать в пользу Андрея Головача компенсацию морального вреда на сумму 40 тысяч рублей.

Обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере Андрея Головача оправдали в 2018 году. На тот момент он провел в СИЗО почти 3 года. Правда, в день оглашения приговора он был снова задержан. На него завели еще одно уголовное дело, тоже по взяткам. По второму делу он снова был оправдан, но пока не обращался за компенсацией, пишет Tut.by . Виновным Головач себя не признал.

По первому делу Головач заявил иск о возмещении 50 тысяч рублей. Суд постановил взыскать в пользу инженера 40 тысяч рублей. Компенсация выплачивается из средств бюджета.

Второй оправдательный приговор главному инженеру МЗКТ был оглашен 19 июля 2019 года. Он вскоре вернулся на завод на прежнюю должность. У Андрея Головача остается право требовать моральную компенсацию и по второму оправдательному приговору.