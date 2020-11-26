Выжившая в ДТП россиянка побила спустя несколько минут в другой аварии

Источник материала: ОНТ

В Башкирии попавшая в ДТП женщина всего несколько минут спустя погибла в другой аварии. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГИБДД российского региона сообщает РИА Новости.

Согласно приводимым данным, женщина попала на своем авто в ДТП, после чего она покинула его, чтобы осмотреть полученные транспортным средством повреждения. Именно в этот момент она и попала под колеса ехавшей на высокой скорости легковушки.

От полученных травм женщина скончалась на месте. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства трагедии.

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