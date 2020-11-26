Источник материала: ОНТ

В футбольной Лиге чемпионов определились еще 2 участника 1/8 финала. Досрочно в следующий раунд пробились «Бавария» и «Манчестер Сити».

В 4-м туре клуб из Мюнхена уверенно справился с «Зальцбургом» – 3:1. Рекордная победная серия «Баварии» в Лиге чемпионов составляет уже 15 матчей. Также в группе «А» мадридский «Атлетико» неожиданно поделил очки с «Локомотивом» – 0:0. Белорусский форвард москвичей Виталий Лисакович на поле не выходил. Четвертую подряд победу одержал «Манчестер Сити». На этот раз над «Олимпиакосом» – 1:0. Автор единственного гола – Фил Фоден. Британцы в восьмой раз подряд пробились в 1/8 финала. «Порту» на выезде обыграл «Марсель» 2:0 и практически гарантировал себе второе место. В центральном матче группы «Б» «Реал» в Милане обыграл «Интер» – 2:0. Счет с пенальти открыл Эдер Азар, закрепил преимущество Родриго. Большую часть матча «Интер» играл в меньшинстве после удаления Артуро Видаля.

«Реал» закрепился на втором месте, а лидирует «Боруссия» из Менхенгладбаха. Немецкий клуб разгромил донецкий «Шахтер» – 4:0. В квартете «Д» «Аталанта» обыграла «Ливерпуль» – 2:0, «Аякс» уверенно справился с датским «Мидтьюландом» – 3:1. В турнирной таблице лидируют британцы, у них 9 очков. На 2 меньше у «Аталанты» и «Аякса».

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