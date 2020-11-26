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Сборная Беларуси по баскетболу продолжает выступление в европейской части квалификации чемпионата мира

26.11.2020 14:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по баскетболу продолжает выступление в европейской части квалификации чемпионата мира

Сборная Беларуси по баскетболу продолжает выступление в европейской части квалификации чемпионата мира. Матчи проходят в Португалии.

Сегодня вечером – встреча с албанцами, а 28 ноября – с командой Кипра. Сборная Беларуси уверенно лидируют в турнирной таблице. На старте отбора наши баскетболисты разгромили Кипр 97:41 и Португалию – 72:56. В следующий этап квалификации чемпионата мира выйдут две лучшие команды. Основу сборной составляют игроки «Цмоки-Минск». Чемпион Беларуси представляют сразу 9 баскетболистов.    

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Теги: Минск
 
 
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Сборная Беларуси по баскетболу продолжает выступление в европейской части квалификации чемпионата мира. Матчи проходят в Португалии. Сегодня вечером – встреча с...
 
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