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Сборная Беларуси по баскетболу продолжает выступление в европейской части квалификации чемпионата мира
Источник материала: ОНТ
Сборная Беларуси по баскетболу продолжает выступление в европейской части квалификации чемпионата мира. Матчи проходят в Португалии.
Сегодня вечером – встреча с албанцами, а 28 ноября – с командой Кипра. Сборная Беларуси уверенно лидируют в турнирной таблице. На старте отбора наши баскетболисты разгромили Кипр 97:41 и Португалию – 72:56. В следующий этап квалификации чемпионата мира выйдут две лучшие команды. Основу сборной составляют игроки «Цмоки-Минск». Чемпион Беларуси представляют сразу 9 баскетболистов.
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Сборная Беларуси по баскетболу продолжает выступление в европейской части квалификации чемпионата мира
Сборная Беларуси по баскетболу продолжает выступление в европейской части квалификации чемпионата мира. Матчи проходят в Португалии. Сегодня вечером – встреча с...
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