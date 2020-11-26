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Меркель отказалась ослабить карантин в Германии на время Рождества и Нового года

26.11.2020 14:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Меркель отказалась ослабить карантин в Германии на время Рождества и Нового года

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не может пообещать согражданам существенного смягчения карантинных ограничений на время празднования Рождества и Нового года. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Люди имеют право знать, что их ожидает, но тут мы, к сожалению, не можем пообещать существенных послаблений на Рождество и Новый год», – заявила она в ходе выступления в Бундестаге.

Единственным послаблением, которое наверняка будет действовать в период праздников, станет увеличение числа людей находящихся одновременно в квартире до десяти человек. В настоящий момент это число ограничено числом в пять человек.

В настоящее время в Германии действует полномасштабный локдаун. Закрыты рестораны и бары, музеи и театры, спортклубы и бассейны, а школьные каникулы начнутся уже с 19 декабря. При этом локдаун продлится как минимум до 20 декабря.

Фото: EPA/Vostock-photo

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не может пообещать согражданам существенного смягчения карантинных ограничений на время празднования...
 
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