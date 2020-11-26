|
Когда дорожный сбор планируют отвязать от техосмотра и почему не стоит включать его в стоимость топлива?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дорожный сбор могут отвязать от техосмотра уже 1 января 2021 года. Новый механизм его оплаты 26 ноября обсудили в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Депутаты, сенаторы и эксперты предлагают пойти по пути помесячного платежа за допуск авто на дороги. При этом ставка самой пошлины будет снижена. Еще 20 % скидки смогут получить водители, оплатившие сумму сразу за год и более. Рассматривают также социальные преференции для ветеранов, инвалидов и пожилых людей. Основная концепция налогового апгрейда – сделать обязательный платеж собираемым и справедливым.
Ранее обсуждался еще один вариант отвязки дорожного сбора – включение его в стоимость моторного топлива. Однако экономических минусов в такой системе гораздо больше, чем плюсов, уверены депутаты и финансовые аналитики.
Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей:
Сергей Стельмашок, депутат палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Кроме фото- и видеоконтроля недобросовестных водителей планируют подстегивать штрафами. Сегодня собираемость налога оставляет желать лучшего. К концу 2020 года в бюджет поступит только около 50 % запланированной суммы. Обновленный механизм, концепцию которого сейчас активно вырабатывают эксперты, должен исправить ситуацию.
Окончательно решить этот вопрос парламенту и правительству поручил Президент. Симбиоз народного и экспертного мнений в ближайшее время должен превратиться в готовый к подписанию главой государства законопроект.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда дорожный сбор планируют отвязать от техосмотра и почему не стоит включать его в стоимость топлива?
Новости Беларуси. Дорожный сбор могут отвязать от техосмотра уже 1 января 2021 года. Новый механизм его оплаты 26 ноября обсудили в Палате представителей, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)