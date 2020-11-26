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Когда дорожный сбор планируют отвязать от техосмотра и почему не стоит включать его в стоимость топлива?

26.11.2020 15:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дорожный сбор могут отвязать от техосмотра уже 1 января 2021 года. Новый механизм его оплаты 26 ноября обсудили в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Когда дорожный сбор планируют отвязать от техосмотра и почему не стоит включать его в стоимость топлива?

Депутаты, сенаторы и эксперты предлагают пойти по пути помесячного платежа за допуск авто на дороги. При этом ставка самой пошлины будет снижена. Еще 20 % скидки смогут получить водители, оплатившие сумму сразу за год и более. Рассматривают также социальные преференции для ветеранов, инвалидов и пожилых людей. Основная концепция налогового апгрейда – сделать обязательный платеж собираемым и справедливым.  

Когда дорожный сбор планируют отвязать от техосмотра и почему не стоит включать его в стоимость топлива?

Ранее обсуждался еще один вариант отвязки дорожного сбора – включение его в стоимость моторного топлива. Однако экономических минусов в такой системе гораздо больше, чем плюсов, уверены депутаты и финансовые аналитики.

Когда дорожный сбор планируют отвязать от техосмотра и почему не стоит включать его в стоимость топлива?

Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей:   
Мы все-таки склоняемся не к топливному варианту. Для экономики в целом этот вариант инфляционный. Неопределенность того, как будет развиваться и выстраиваться рынок энергоносителей – ЕврАзЭС в первую очередь – и какие цены на нефть и нефтепродукты будут в 2024 году, когда будет функционировать единый рынок. Поэтому это негативно может отразиться не только на экономике государства в целом, но и отдельных хозяйствующих субъектах. Это в первую очередь наши нефтеперерабатывающие заводы, автозаправочные станции.  

Когда дорожный сбор планируют отвязать от техосмотра и почему не стоит включать его в стоимость топлива?

Сергей Стельмашок, депутат палаты представителей Национального собрания Беларуси:   
Сегодня у нас достаточно уже в стране систем видеофиксации, систем контроля, в том числе есть органы Государственной автомобильной инспекции, которые, возможно, тоже будут осуществлять контроль, дорожные инспекции. Поэтому я думаю, что с учетом вообще развития механизма контроля, на перспективу за этим проблем стоять не будет. Ну, и наши граждане, я считаю, достаточно сознательные. Если будет механизм прозрачный и понятный, то я думаю, что все будут добровольно платить и в этом не будет никаких проблем.  

Когда дорожный сбор планируют отвязать от техосмотра и почему не стоит включать его в стоимость топлива?

Кроме фото- и видеоконтроля недобросовестных водителей планируют подстегивать штрафами. Сегодня собираемость налога оставляет желать лучшего. К концу 2020 года в бюджет поступит только около 50 % запланированной суммы. Обновленный механизм, концепцию которого сейчас активно вырабатывают эксперты, должен исправить ситуацию.  

Окончательно решить этот вопрос парламенту и правительству поручил Президент. Симбиоз народного и экспертного мнений в ближайшее время должен превратиться в готовый к подписанию главой государства законопроект.  

Люди в материале: Игорь Комаровский, Сергей Стельмашок

 
 
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Новости Беларуси. Дорожный сбор могут отвязать от техосмотра уже 1 января 2021 года. Новый механизм его оплаты 26 ноября обсудили в Палате представителей, сообщили в...
 
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