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Макей упрекает Украину в отсутствии самостоятельности, грозит санкциями

26.11.2020 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Присоединение Украины к западным санкциям в отношении Беларуси - очередное несамостоятельное решение этой страны и насмешка над здравым смыслом.

Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Мы не можем расценивать данный шаг иначе как абсолютно недружественный шаг и попытку вмешательства во внутренние дела Беларуси", - сказал Владимир Макей, которого цитирует БелТА.

"Мы рассматриваем это как насмешку над здравым смыслом", - подчеркнул министр.

Макей сообщил, что в отношении Киева также подготовлен контрсанкционный список.

 
 
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Присоединение Украины к западным санкциям в отношении Беларуси - очередное несамостоятельное решение этой страны и насмешка над здравым смыслом.
 
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