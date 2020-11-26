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Макей упрекает Украину в отсутствии самостоятельности, грозит санкциями
Источник материала: АФН
Присоединение Украины к западным санкциям в отношении Беларуси - очередное несамостоятельное решение этой страны и насмешка над здравым смыслом.
Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
"Мы не можем расценивать данный шаг иначе как абсолютно недружественный шаг и попытку вмешательства во внутренние дела Беларуси", - сказал Владимир Макей, которого цитирует БелТА.
"Мы рассматриваем это как насмешку над здравым смыслом", - подчеркнул министр.
Макей сообщил, что в отношении Киева также подготовлен контрсанкционный список.
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Присоединение Украины к западным санкциям в отношении Беларуси - очередное несамостоятельное решение этой страны и насмешка над здравым смыслом.
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