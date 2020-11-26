Макей упрекает Украину в отсутствии самостоятельности, грозит санкциями

Источник материала: АФН

Присоединение Украины к западным санкциям в отношении Беларуси - очередное несамостоятельное решение этой страны и насмешка над здравым смыслом.

Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Мы не можем расценивать данный шаг иначе как абсолютно недружественный шаг и попытку вмешательства во внутренние дела Беларуси", - сказал Владимир Макей, которого цитирует БелТА.

"Мы рассматриваем это как насмешку над здравым смыслом", - подчеркнул министр.

Макей сообщил, что в отношении Киева также подготовлен контрсанкционный список.