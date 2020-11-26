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Макей пугает Запад прекращением сотрудничества с Советом Европы
Источник материала: АФН
Беларусь готова прекратить любое сотрудничество с Советом Европы, если он будет принимать какие-то программы по сотрудничеству со страной без согласования с белорусской стороной.
Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
"Если дело пойдет дальше таким образом, что Совет Европы будет без согласования с Беларусью принимать какие-то решения о программах сотрудничества с нашей страной, то мы просто прекратим любое взаимодействие с этой организацией", - заявил Владимир Макей (цитата БелТА).
Совет Европы очень расстроится по этому поводу…
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Беларусь готова прекратить любое сотрудничество с Советом Европы, если он будет принимать какие-то программы по сотрудничеству со страной без согласования с...
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