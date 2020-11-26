Макей пугает Запад прекращением сотрудничества с Советом Европы

Источник материала: АФН

Беларусь готова прекратить любое сотрудничество с Советом Европы, если он будет принимать какие-то программы по сотрудничеству со страной без согласования с белорусской стороной.

Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Если дело пойдет дальше таким образом, что Совет Европы будет без согласования с Беларусью принимать какие-то решения о программах сотрудничества с нашей страной, то мы просто прекратим любое взаимодействие с этой организацией", - заявил Владимир Макей (цитата БелТА).

Совет Европы очень расстроится по этому поводу…