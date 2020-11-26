Проект создания резервных мощностей на ТЭЦ-5 под угрозой из-за возможных санкций ЕС

Источник материала: АФН

Проект по созданию и запуску в 2021 году пиково-резервных мощностей на Минской ТЭЦ-5 фактически находится на грани срыва из-за кумовства при проведении тендера на поставку оборудования и возможных санкций ЕС.

В соответствии с проектом, в 2021 году предусматривается создание на Минской ТЭЦ-5 энергоисточника мощностью 300 МВт на базе газотурбинных установок или газопоршневых агрегатов. В настоящее время мощность Минской ТЭЦ-5 составляет 719,6 МВт.

Тендер на поставку оборудования в конце 2019 года выиграла якобы шведская Siemens Industrial Turbomachinery, которая смогла победить на тендере две китайские компании «Китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация» и «Северокитайская электроэнергетическая проектная компания при китайской электроэнергетической инженерно-консультационной корпорации», а также испанскую TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD. Заказчик, Минэнерго, выбрал предложение Siemens стоимостью 135 млн. евро.

Siemens Industrial Turbomachinery тогда же выиграла еще ряд тендеров на поставку оборудования для создания дополнительных резервных мощностей на Лукомльской ГРЭС (150 МВт) и Новополоцкой ТЭЦ (100 МВт) на сумму около 138 млн евро.

Сегодня стало известно, что указанная компания побеждала вовсе не случайно. Сегодня Siemens Industrial Turbomachinery уже имеет новое название Siemens Energy LLC, Belarus. А должность операционного директора (COO) занимает Сергей Владимирович Шишко.

Сергей Шишко – это сын экс-гендиректора РУП "Брестэнерго" Владимира Михайловича Шишко и брат Александры Басковой (до замужества - Шишко), которая замужем за Дмитрием Басковым, сообщает телеграм-канал «Эканомiка» (https://t.me/lukanomika/2758) со ссылкой на своих подписчиков.

«Осталось добавить, что COO (операционный директор, считай второй человек в фирме) Siemens Energy LLC, Belarus - так сейчас называется Sienens Industrial Turbomachinery - это Сергей Владимирович Шишко, сын экс-гендиректора РУП "Брестэнерго" Владимира Михайловича Шишко и брат Александры Басковой (Шишко), чей муж Дмитрий Басков известен понятно чем и близок известно с кем», - пишет один из подписчиков канала.

Как сообщалось, Дмитрий Басков включен в санкционный список трех стран Балтии и может оказаться одним из фигурантов третьего пакета санкций ЕС. Кроме того, глава Федерации хоккея Басков является одним из фигурантов дела об убийстве Романа Бондаренко.