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От Мингорисполкома с заботой: постановление о запрете на флаги уже и опубликовано
Источник материала: Партизан
Отныне на фасадах и крышах зданий нельзя вешать изделия "из горючего текстиля", данное постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
МЧС Беларуси внесло изменения в Правила пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений, они вступают в силу с завтрашнего дня.
В частности, не допускается "размещать на фасадах, крышах и (или) наружных поверхностях выступающих частей зданий (терраса, крыльцо, ступени и другие) изделия из горючего текстиля, не предусмотренные проектной документацией, за исключением случаев, установленных законодательством".
Вероятно, под "горючим текстилем" власти подразумевают наши национальные фраги, которые минчане массово вывешивают в жилых домах.
Еще один любопытный нюанс: постановлением также запрещается оставлять без присмотра зажженные свечи, работающие теплогенераторы, курить табачные изделия в постели, выбрасывать их и спички непотушенными из окон, балконов, а также в мусоропроводы и урны.
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Отныне на фасадах и крышах зданий нельзя вешать изделия "из горючего текстиля", данное постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
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