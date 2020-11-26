Какая боль! Аргентина оплакивает легендарного Марадону

Источник материала: Sputnik Беларусь

В день смерти экс-капитана сборной Аргентины, чемпиона мира 1986 года прошли масштабные акции в его честь в Буэнос-Айресе и других городах страны.

В ноябре легендарный футболист перенес операцию на мозге в связи с кровоизлиянием, но две недели назад его выписали из больницы. Накануне, когда он находился в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса, у него случился сердечный приступ.

© Sputnik / Виктор Толочко Бресте В определились, как почтут память Диего Марадоны

Прощание с телом легендарного футболиста проходит во дворце президента Аргентины в центре Буэнос-Айреса: фанаты поют песни в честь своего кумира, плачут, запускают фейерверки. Происходящее мало напоминает скорбь, это скорее чествование знаменитого футболиста.

В Неаполе, где футболист провел лучшие годы карьеры, тысячи людей тоже вышли проститься с ним к святилищу в испанском квартале города. Марадона здесь является футбольным культом и символом противостояния "угнетенных" бедных клубов юга Италии с севером.

Печальный день для Аргентины и всего футбольно мира - в фотоленте Sputnik.

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