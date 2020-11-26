Запасы готовой продукции в промышленности вновь начали расти

В октябре запасы готовой продукции на промышленных предприятиях в денежном выражении выросли, свидетельствуют данные Белстата.





По итогам января—февраля 2020 года запасы выросли, в марте — снизились, а в апреле—мае 2020 года вновь был отмечен рост, в июне—сентябре — снижение.

Соотношение запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства в октябре текущего года составило 68,3% против 65,3% в октябре 2019-го. Таким образом, за год рост составил 3 процентных пункта.

В денежном выражении запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий за октябрь выросли на 89,1 млн рублей и на 1 ноября составили 5 млрд 146,3 млн рублей.

По итогам октября наибольший уровень складских запасов был на предприятиях Минска (104,3% среднемесячного объема производства). Затем следуют Минская (98,6%), Гродненская (70,4%), Брестская (68%) и Могилевская (64,6%) области.

Наименьший уровень складских запасов традиционно зафиксирован в Витебской (49,2%) и Гомельской (28,2%) областях, где расположены нефтеперерабатывающие заводы.

Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции на 1 ноября 2020 года наблюдался в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 4 раза превысил среднемесячный объем производства), вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 2,1 раза), машин и оборудования (в 1,9 раза).

В горнодобывающей промышленности соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства составило 17% (на 1 ноября 2019 года — 7,8%), в обрабатывающей — 79,1% (75,1%), в том числе в пищевой промышленности — 50,9% (57,3%), деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли, издательской деятельности — 67,4% (94,5%).

В металлургическом производстве этот показатель на 1 ноября 2020 года составил 37,3% (35,5%), в производстве электрооборудования — 52,8% (82,3%), резиновых и прочих неметаллических минеральных продуктов — 85,5% (86,9%), транспортных средств и оборудования — 109,1% (110,5%), химических продуктов — 60,2% (45,9%), в нефтепереработке — 3% (3,2%).