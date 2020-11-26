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Лавров: РФ заинтересована в успокоении ситуации в Беларуси, этому будет способствовать конституционная реформа

26.11.2020 15:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Россия заинтересована в успокоении ситуации в Беларуси, заявил 26 ноября в Минске на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД Беларуси и РФ министр иностранных дел России Сергей Лавров. Трансляция пресс-конференции велась в youtube-канале белорусского внешнеполитического ведомства.

Лавров: РФ заинтересована в успокоении ситуации в Беларуси, этому будет способствовать конституционная реформа
Фото: president.gov.by

По словам российского чиновника, на заседании стороны отметили «многочисленные факты грубого вмешательства» США и ряда европейских стран «во внутренние дела суверенных государств». Лавров заявил, что они «продолжают использовать грязные методы так называемых цветных революций, включая манипулирование общественным мнением, создание и поддержка откровенно антиправительственных сил, содействие их радикализации». «Мы видим, насколько эти методы применяются по отношению к Республике Беларусь», — сказал глава российской дипломатии.

«Подробно говорили сегодня об этом и с министром иностранных дел, и с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко, который принял нас перед этим заседанием, — сообщил глава МИД РФ. — Нас информировали достаточно предметно о том, как сейчас развивается ситуация в республике. Нам это небезразлично, Беларусь — наш союзник, стратегический партнер. Белорусы — братский нам народ, и мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы ситуация в Республике Беларусь была спокойной, стабильной. На наш взгляд этому, конечно же, будет способствовать начавшаяся по инициативе руководства страны конституционная реформа как важный этап совершенствования и преобразования в политической, экономической и правовой системе, как это было объявлено».

«Мы со своей стороны исходим, что белорусский народ — народ мудрый, действует всегда взвешенно, и он в состоянии разобраться со своими собственными проблемами без какой-либо подсказки извне, без навязчивых предложений о непрошенном посредничестве. И, конечно же, очевидно, что нормализации обстановки пытаются помешать. Тому примеров много: и стремление радикализировать так называемых протестующих, и призывы к саботажу и государственной измене, которые звучат, в том числе из-за границы», — добавил Лавров.

 
Теги: Минск
 
 
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Россия заинтересована в успокоении ситуации в Беларуси, заявил 26 ноября в Минске на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД Беларуси и РФ...
 
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