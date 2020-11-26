Всего 15 ресторанов за год: KFC планирует новые открытия в Минске

Источник материала: Myfin

Фото: blizko.by

Так, в Минске новые KFC появятся на проспекте Независимости, 75 (около кинотеатра «Октябрь») и на проспекте Жукова в ТЦ Outleto. Кроме того, первое «KFC Авто» откроется в Бобруйске.



Вместе с расширением сети растет спрос на блюда из курицы, особенно баскеты. В 2020 году белорусы съели в KFC около 2 тыс. тонн курицы. У белорусских производителей приобретают не только куриное мясо, но и овощи, напитки, молочную продукцию. Доля локальной продукции превышает 50%.



В Беларуси KFC сотрудничает с двумя франчайзинговыми партнерами — белорусскими компаниями «Бел Фуд Сервис» и «КреативФудС-Восток». Сейчас KFC насчитывает 26 ресторанов в Минске и еще 14 – в 11 городах Беларуси. В заведениях работает более 1500 сотрудников. В ближайшее время сеть продолжит расширяться.