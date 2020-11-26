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На границе с Литвой в машинах на автовозах пограничники снова нашли наркотики и патроны
Источник материала: Tut.by
За три дня гродненские пограничники пресекли две попытки незаконного ввоза в страну боеприпасов и наркотических средств. Оба случая произошли в пункте пропуска «Привалка». Нелегальные предметы были обнаружены в автомобилях, перемещаемых через границу на автовозах,
Первый инцидент зафиксирован 22 ноября: пограничники выявили девятимиллиметровый патрон в Ford, перевозимом на лафете.
А 25 числа при осмотре авто на прицепе служебная собака среагировала на один из легковых автомобилей. Позже в этом Volkswagen пограничный наряд нашел пакетик с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Похожая смесь была рассыпана и по салону иномарки.
По обоим фактам назначены экспертизы.
Напомним, ранее пограничники
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По обоим фактам назначены экспертизы.
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