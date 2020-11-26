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На границе с Литвой в машинах на автовозах пограничники снова нашли наркотики и патроны

26.11.2020 15:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За три дня гродненские пограничники пресекли две попытки незаконного ввоза в страну боеприпасов и наркотических средств. Оба случая произошли в пункте пропуска «Привалка». Нелегальные предметы были обнаружены в автомобилях, перемещаемых через границу на автовозах, сообщили в пресс-службе ведомства.


Первый инцидент зафиксирован 22 ноября: пограничники выявили девятимиллиметровый патрон в Ford, перевозимом на лафете.

А 25 числа при осмотре авто на прицепе служебная собака среагировала на один из легковых автомобилей. Позже в этом Volkswagen пограничный наряд нашел пакетик с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Похожая смесь была рассыпана и по салону иномарки.


По обоим фактам назначены экспертизы.

Напомним, ранее пограничники пресекли несколько попыток перемещения через границу наркотических средств. Во всех случаях наркотики были обнаружены в транспортных средствах, перемещаемых через границу на автовозах. Эти автомобили, как правило, были приобретены в США, Канаде либо странах Западной Европы и перевозились транзитом через Беларусь в Украину.

 
 
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